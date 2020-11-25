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【施政報告2020】擴大中小企本地市場資助　業界：有助本地銷售企業

商業 14:57 2020/11/25

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施政報告中提及擴大「中小企業市場推廣基金」的資助範圍，香港中小企促進聯會會長林國雄相信，擴大資助至本地市場，有助只經營本地銷售的企業。（資料圖片）

新一份施政報告中提及支援中小企措施，計劃擴大「中小企業市場推廣基金」的資助範圍，為期兩年，包括以「本地市場」為目標及具規模的展覽會。香港中小企促進聯會會長林國雄相信，擴大資助至本地市場，有助只經營本地銷售的企業。

【施政報告2020】擴大「中小企業市場推廣基金」資助範圍至本地市場　基金至今已動用72.5億元資助5萬企業

【施政報告2020】支援出口業港商「走出去引進來」　夥廣東省及商會推GoGBA平台

他表示，以往資助側重於外銷型企業，但不少中小企沒有資源拓展外銷市場，因此現時最迫切是刺激內部消費市場，加上疫情下環球經濟尚未復甦，外國買家訂單保守，因此除了有利本地銷售的企業，經營出口的企業亦能以本地銷售幫補部分生意，同時有利推廣香港品牌或香港製造的產品。

至於資助期限，他認為，現時不知道疫情維持多久，環球經濟復甦亦需時，希望屆時可按需要再延長。不過，旗下有會員仍不知道如何申請政府資助，或認為申請繁複，建議政府加大力度宣傳，以及簡化申請程序。他又指，現時尚未完全清楚政府將投放多少資源在該基金，未能評估到效用的力度。

【施政報告2020】會議展覽業缺短期支援　業界：希望政府貼地少少

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記者：朱悅瀅

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