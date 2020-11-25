【港交所388】未提第二上市中概股納互聯互通 港交所施政報告後股價倒跌

今日香港施政報告提及中央繼續支持香港鞏固和提升國際金融中心地位，因此把生物科技公司和內地科創板股票納入「互聯互通」的選股範圍。港交所 （00388） 主席史美倫回應指，中央持續支持香港的金融中心地位，互聯互通機制進一步擴大有助保持香港市場的活力，以及加強競爭力和吸引力。

不過，由於昨日市傳今日施政報告會擴大互聯互通範圍至第二上市的中概股及生科股公司，因此今次施政報告屬「好消息未夠好」，結果第二上市的中概股包括阿里巴巴 （09988） 、網易 （09999） 等未有被納入互聯互通，股價均隨大市下跌。今日港交所在施政報告公布前一度升至398.4元，創歷史新高，其後施政報告出台後股價倒跌，現時跌近2%至最低381.4元，上下波幅近4%。

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