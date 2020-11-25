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【施政報告2020】擴大「中小企業市場推廣基金」資助範圍至本地市場　基金至今已動用65%款項資助5萬企業

商業 14:32 2020/11/25

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港府今(25日)公佈施政報告，為令中小企更快捷拓展市場，港府計劃擴大「中小企業市場推廣基金」的資助範圍，以涵蓋由具良好往績的機構舉辦，以「本地市場」為目標及具規模的展覽會，和由貿發局及有良好信譽和往績的展覽商舉辦的網上展覽會，並放寬只限中小企申請的要求，為期兩年。

【施政報告2020】支援出口業港商「走出去引進來」　夥廣東省及商會推GoGBA平台

【施政報告2020】會議展覽業缺短期支援　業界：希望政府貼地少少

消息人士指，「中小企業市場推廣基金」自2001年推出以來，至今總承擔額72.5億，累計已動用65%款項，受惠企業5萬間，涉及逾33萬員工。而在2017年7月至今年10月間，則批出7.5億，佔19%。

同時為進一步鼓勵專業服務業界在疫情穩定後加強向大灣區內地城市及海外市場做推廣，港府會在「專業服務協進支援計劃」下預留5,000萬元，資助主要專業團體參與由特區政府、貿發局及駐海外經濟貿易辦事處（經貿辦）舉辦的相關活動。

政府早前已成立了「中小企資援組」，為企業提供一站式的諮詢及轉介服務。

更多有關施政報告2020的消息，【按此即看】

記者：蘇穎琪

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