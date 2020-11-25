▲ 【美國疫情】增2100死創新高 CDC擬縮短建議隔離期

美國疫情惡化，新增近2100宗新冠肺炎死亡個案，創5月以來的單日新高，情況令人擔憂。惟有高級官員表示，疾病控制及預防中心（CDC）計劃在短時間內縮短家居隔離的建議時間。此外，當局打算首款疫苗取得使用授權後，在全國發放第一批的640萬劑疫苗。

根據《華盛頓郵報》的分析數據，美國周二（25日）新增近2100死亡個案，為5月6日以來最多；當時錄得2611人死亡。死亡病例是評估疫情嚴重性的3個主要指標之一，也是最後一個，依序分別是確診病例、住院人數、死亡個案。

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路透社報道，衛生局目前建議，曾曝露在病毒的人應居家隔離14日。但有官員指出，有證據顯示，若民眾在隔離期間接受檢測，可以縮短隔離時間。該名官員據報建議將隔離期縮短幾日，但未有具體說明。

《華爾街日報》引述CDC一名官員指，新的建議隔離期可能是7至10日，需進行一次檢測，證明沒有確診。該名官員解釋，縮短隔離期希望民眾更願意自律遵守隔離令。但他強調，方案仍未有最後定案，專家將確保民眾不會置身於風險中。

另外，法新社引述美國官員透露，當局計劃輝瑞及BioNTech疫苗獲批使用後，提供首批的640萬劑予全國民眾，料美國食品及藥物管理局（FDA）於12月10日開會決定是否批准使用。

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責任編輯：鄧燕君