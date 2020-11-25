【施政報告2020】支援出口業港商「走出去引進來」　夥廣東省及商會推GoGBA平台

▲ 現時香港貿發局將聯同廣東省及有關商會，推出一站式「GoGBA」平台，為港商提供全方位支援。（資料圖片）

港商多於內地設廠進行生產。特首林鄭月娥發表施政報告時表示，向中央官員表達在內地設廠生產出口貨品的港商，因歐美市場呆滯而面對的困難。現時香港貿發局將聯同廣東省及有關商會，推出一站式「GoGBA」平台，為港商提供全方位支援。

「網上香港設計廊」 助港商建立品牌形象內銷

該平台涵蓋大灣區市場及政策資訊、諮詢服務及培訓，以及企業推廣、拓展和對接服務。而貿發局會透過培訓和營運「網上香港設計廊」，協助港商進軍內地大型電商平台，以及提高香港產品在這些平台的認知度和形象；同時利用其在內地的實體網絡，為港商提供商務支援，協助他們應對進口報關、物流配送、結算收款等營運事項。

【香港出口】10月出口貨值按年微跌1.1% 遠遜市場預期

【香港出口】前景繼續疫弱 惟科技、電子產品需求錄增長

加入RCEP逾9成貨物貿易享零關稅

另外，東盟十國、澳洲、中國、日本、南韓及新西蘭共15個經濟體剛於本月15日簽訂「區域全面經濟伙伴關係協定」（「協定」）。協定涵蓋全球總人口約三成，國內生產總值總和亦佔全球三分一，而在協定下，超過90%的貨物貿易最終可享有零關稅待遇。

香港目前已與協定中的大部分成員，簽訂自由貿易協定。港府於2018年向各締約經濟體表達加入「協定」的意願，會積極爭取成為第一批加入「協定」的經濟體。

責任編輯：馬意文