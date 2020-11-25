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【5G發展】電訊商3方向掌握轉型商機　需與科技企業增加合作

科技 14:15 2020/11/25

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5G帶來轉型商機 電訊商業務3方向　迎新變革

全球5G發展提速，據全球移動通信技術協會的數據，現時5G已於全球47國、共106個通訊網絡展開5G升級。未來5年通訊商共1.1兆美元的投資額中，有8成會落在5G開發支出。業界專家指出，通訊營運商在5G初期針對企業應用開發方案，並且會積極與科企合作，這可望成為通訊營運商全面轉型業務的良機。

>>【中小企教室】貿發局免費網上課程「數碼學堂」　培訓中小企數碼營銷知識

>>【施政報告2020】下月發佈《香港智慧城市藍圖2.0》提出逾130項智慧城市措施　建議用20億推5年「傑出創科學人計劃」

日前線上舉辦的「5G峰會暨用戶大會」上，調研機構CCS Insight行政總裁Shaun Collins強調，「5G不只是另一個G」，能為電訊業務帶來改變，催化整個通訊科技業界革命。他表示，5G未必可為電訊商帶來即時、顯著的收益，但為讓5G充份發揮潛能，需要通訊營運商、雲端運算供應商、軟件科企等緊密合作，「通訊技術的發展中，5G讓通訊網絡營運商迎接新商機，改變業務營運模式。」

他解釋，通訊商的營運有3個改變的方向：

  • 1. 網絡加速虛擬化，營運商的通訊網絡需要比現在更強的即時運算能力，因此通訊商非常需要與相關科企合作加速其網絡的數碼轉型。
  • 2. 企業對5G相關方案的需求湧現，較消費者市場來得快，而這會加快5GSA（獨立組網，Stand alone）基建的建設。例如企業場景需要私有5G網絡，讓它們嘗試新方案時不受外部公用網絡所影響，這就需要獨立組網的5G技術。
  • 3. 企業創新方案亦增加其對邊緣運算能力的需求，這將會成為通訊營運商的新商機，但營運商亦需與軟件商等合作結盟才可有效提供邊緣相關的服務。

他指出，已見到不少通訊營運商與Amazon、IBM、Google等建立夥伴關係，預計這趨勢會持續，至日後，通訊營運商要把握轉型商機，「需要對外合作、業務開發能力以及敏捷營運三個要素」，預期通訊營運商在科技生態圈的角色將日益重要。

中興：中國5G投資額 較4G增逾50%

中興通訊（ZTE、00763）總裁徐子陽在峰會上表示，中國5G發展有頗大進展，冀可成為歐洲等市場帶來示範作用。中興估計，中國在5G基建的總投資額為1650億美元，比4G的投資額增逾50%。截至今年9月，中興已展開來自逾15個行業、逾500個夥伴，達86個應用場境的項目，包括智能運動場、智能電網、5G醫療等多樣化方案。他表示，該企會持續改進產品組合，滿足海外企業用戶的需求。

記者: 周俊霖

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