  • 22°C
香港時間 : 20201126日 (四) 07:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【C家教路@iM網欄】二三綫股表現持續強勢 醫藥股成換馬犧牲品

名人薈萃 07:23 2020/11/26

分享：

週一晚（23日）英國著名藥企阿斯利康 (AZN) 宣佈了市面上第三款新冠病毒疫苗的最新數據，雖然比早前Moderna (MRNA) 及輝瑞 (PFE) 的疫苗數據差，效率僅只得七成，但勝在儲存方式或可能更方便，在價格上可提供市場另類的選擇。整體來說，現時幾乎每周都有新的疫苗消息發放，讓市場更加確定明年經濟繼續復甦的可能性，儘管最近各地疫情再度惡化，但可見市場早已經放眼部署傳統舊經濟股一段時間。

油價從11月起持續反彈趨勢，疫苗利好航空股明年業務復甦，整體經濟向好亦憧憬石油需求增加，美國上市的油企都相繼反彈，石油輸出國組織 OPEC本周的會議將會是未來油價走勢的關鍵之一。此外，特斯拉 (TSLA) 進入標普500指數令股價再創新高，同時多間國內電動車企業，如蔚來 (NIO)、理想汽車 (LI) 及小鵬汽車 (XPEV) 等月中公佈第三季業績後都熱受追捧，尤其是小鵬汽車於上周末宣佈了自動駕駛技術大升級，明年將會推出首款搭載特斯拉行政總裁馬斯克並不看好的激光雷達的量產汽車，令該公司周一的股價急升逾三成。除了新能源汽車，其他新能源相關板塊，如光伏玻璃行業的熱度仍持續，信義光能 （00968） 本周首兩日便急升逾一成，筆者相信勢頭仍可持續，因此亦有高追。

另一邊廂，高風險的醫藥股變相是換馬的犧牲首選，就算是較強勢的外包研發機構 (CRO) 行業，如藥明生物 （02963）也出現了大成交的沽售，這些都是板塊進入寒冬的訊號，因此筆者看法變得更謹慎，不過仍會嘗試發掘行業下風當中的機會。

在投資部署上，筆者將會繼續實行三至四成舊經濟股的佔比，相信這個形勢會延續至明年。美股羅素2000指數本月至今的表現升逾18%，由此可見，市場現時偏好二三線股追落後，短期內將利好中小企的股價表現，龍頭科技股如騰訊 （00700）、阿里巴巴 （09988） 等或會出現短暫的橫移或調整，這是意料之內，唯對這些龍頭的中長綫看法不變。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。C基金現時持有特斯拉、蔚來、信義光能、藥明生物、騰訊及阿里巴巴的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議。https://www.facebook.com/pickerscapital/

作者_李浩德簡介：

有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

更多C家教路@李浩德的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 李浩德

欄名 : C家教路

最新專欄文章 更多

【C家教路@iM網欄】疫苗再憧憬經濟復甦預期 投資難度逐步提高　
2020/11/19
【C家教路@iM網欄】疫苗再憧憬經濟復甦預期 投資難度逐步提高　
【C家教路@iM網欄】拜登當選沖喜市場氣氛 新冠疫苗黃雀在後
2020/11/10
【C家教路@iM網欄】拜登當選沖喜市場氣氛 新冠疫苗黃雀在後
【C家教路@iM網欄】大選波動市求保守 首選內地經濟相關股
2020/11/05
【C家教路@iM網欄】大選波動市求保守 首選內地經濟相關股
【C家教路@iM網欄】美國總統大選在即 股市波動摸石頭
2020/10/29
【C家教路@iM網欄】美國總統大選在即 股市波動摸石頭
【C家教路@iM網欄】經濟復甦故事延續 股市受政治影響顯牛皮
2020/10/22
【C家教路@iM網欄】經濟復甦故事延續 股市受政治影響顯牛皮

下一篇文章

【樓市熱話】未來10年公屋供應逾30萬　網民：房屋政策是「八萬五」2.0
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫市成交】上車客原打算以1000萬買「四小龍」2房 疫情下反而「升呢」買到碧海藍天3房
【疫市成交】上車客原打算以1000萬買「四小龍」2房 疫情下反而「升呢」買到碧海藍天3房
【新股IPO】華潤萬象生活1209今日起招股　一手入場費4505元
【新股IPO】華潤萬象生活1209今日起招股　一手入場費4505元
【新股IPO】京東健康6618周四招股 招股價介乎62.8至70.58元 入場費3564元
【新股IPO】京東健康6618周四招股 招股價介乎62.8至70.58元 入場費3564元
雷頌德懷疑被女助理盜取逾248萬元 用作購買勞力士及支付蜜月開支
雷頌德懷疑被女助理盜取逾248萬元 用作購買勞力士及支付蜜月開支
【施政報告2020】港珠澳大橋港車北上不設限　大灣區9大發展項目
【施政報告2020】港珠澳大橋港車北上不設限　大灣區9大發展項目
【疫市筍盤】鍾情新地半新盤　見有低市價放盤　上車客即入市做業主
【疫市筍盤】鍾情新地半新盤　見有低市價放盤　上車客即入市做業主