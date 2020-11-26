【C家教路@iM網欄】二三綫股表現持續強勢 醫藥股成換馬犧牲品

週一晚（23日）英國著名藥企阿斯利康 (AZN) 宣佈了市面上第三款新冠病毒疫苗的最新數據，雖然比早前Moderna (MRNA) 及輝瑞 (PFE) 的疫苗數據差，效率僅只得七成，但勝在儲存方式或可能更方便，在價格上可提供市場另類的選擇。整體來說，現時幾乎每周都有新的疫苗消息發放，讓市場更加確定明年經濟繼續復甦的可能性，儘管最近各地疫情再度惡化，但可見市場早已經放眼部署傳統舊經濟股一段時間。

油價從11月起持續反彈趨勢，疫苗利好航空股明年業務復甦，整體經濟向好亦憧憬石油需求增加，美國上市的油企都相繼反彈，石油輸出國組織 OPEC本周的會議將會是未來油價走勢的關鍵之一。此外，特斯拉 (TSLA) 進入標普500指數令股價再創新高，同時多間國內電動車企業，如蔚來 (NIO)、理想汽車 (LI) 及小鵬汽車 (XPEV) 等月中公佈第三季業績後都熱受追捧，尤其是小鵬汽車於上周末宣佈了自動駕駛技術大升級，明年將會推出首款搭載特斯拉行政總裁馬斯克並不看好的激光雷達的量產汽車，令該公司周一的股價急升逾三成。除了新能源汽車，其他新能源相關板塊，如光伏玻璃行業的熱度仍持續，信義光能 （00968） 本周首兩日便急升逾一成，筆者相信勢頭仍可持續，因此亦有高追。

另一邊廂，高風險的醫藥股變相是換馬的犧牲首選，就算是較強勢的外包研發機構 (CRO) 行業，如藥明生物 （02963）也出現了大成交的沽售，這些都是板塊進入寒冬的訊號，因此筆者看法變得更謹慎，不過仍會嘗試發掘行業下風當中的機會。

在投資部署上，筆者將會繼續實行三至四成舊經濟股的佔比，相信這個形勢會延續至明年。美股羅素2000指數本月至今的表現升逾18%，由此可見，市場現時偏好二三線股追落後，短期內將利好中小企的股價表現，龍頭科技股如騰訊 （00700）、阿里巴巴 （09988） 等或會出現短暫的橫移或調整，這是意料之內，唯對這些龍頭的中長綫看法不變。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。C基金現時持有特斯拉、蔚來、信義光能、藥明生物、騰訊及阿里巴巴的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議。https://www.facebook.com/pickerscapital/

作者_李浩德簡介： 有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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