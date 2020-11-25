【施政報告2020】會議展覽業缺短期支援　業界：希望政府貼地少少

新一份施政報告雖提到部份支持會議展覽業的措施，但展覽業界對施政報告內的政策並不滿意，並期望政府可推出果斷措施，將確診數字清零。

特首林鄭月娥在新一份施政報告中提到，將落實把灣仔北三座政府大樓和港灣消防局用地重建為會展設施、酒店和甲級寫字樓，以及興建亞博館第二期，增加供不應求的會展空間。

【施政報告2020】加大支援中小企 應對疫下及疫後發展

3分1從業員已轉行

展覽製作工程從業員關注小組發言人翁偉國坦言：「本身對政府的期望不大，避免希望越大，失望越大。」他透露，疫情再度反彈，行業現時只可自然流失、倒閉。業界從業員大約有15,000人，但當中有5,000人已轉行至地盤等。

翁又指，現時連書展也需要取消，刺激展商需求亦對行業無幫助，冀政府可「貼地少少」。即使政府計畫擴大「中小企業市場推廣基金」的資助範圍，以「本地市場」為目標的展覽會及網上展覽會，惟他質疑：「現時還有甚麼展覽活動可以舉行？」

環球資源：冀政府下定決心



主辦不少展覽的環球資源則指，對政府長遠支持會議展覽業的措施表示歡迎。展覽部副總裁黎可怡表示，希望政府在重建灣仔會展用地時，可同時注入會議元素，從而吸引更多國際級會議來港。

不過，短期而言，B2B及B2C展覽全數被逼暫停。環球資源指，業界希望政府可下定決心，推出果斷措施，將確診數字清零；並盡快商討「健康碼」、「旅遊氣泡」等措施，讓展覽重啟，保住從業員的飯碗。

【疫情第四波】疫情再爆發通關無望 貿易業界：大失預算

【疫情第四波】疫情反彈年底書展正式取消 貿發局：攤位租金將全數退回

記者：葉泳珊