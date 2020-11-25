【施政報告2020】一文看清大灣區9大政策　港球澳大橋港車北上不設配額、大灣區青年就業計劃涉2000個

▲ 施政報告指，粵港澳大灣區推9大政策，港球澳大橋港車北上不設配額計劃。

施政報告指，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》自2019年2月推出後，中港雙方同意要大力推進大灣區跨境基礎設施建設及通關便利化、共建國際科技創新中心、現代服務業合作、教育、人才培訓和青年交流、共建優質生活圈等工作，具體的大灣區相關政策有9項：

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1. 支持香港保險業在CEPA框架下在大灣區內地城巿設立售後服務中心，為持有香港保單的港澳和內地居民提供諮詢、理賠、續保等全方位支援；

2. 盡快經廣東省審批先行落實在香港大學深圳醫院試行使用已在香港註冊的藥物和香港公立醫院使用的醫療儀器安排，並適時延伸政策至更多指定醫療機構、藥物及醫療儀器；

3. 容許在香港已註冊的傳統外用中成藥產品可通過簡化的審批流程在大灣區註冊及銷售；

4. 在「屯門 — 赤鱲角隧道」開通後，全力推進「大橋港車北上不設配額計劃」，容許合資格的香港私家車無須配額，經大橋進出廣東省，便利香港居民以自駕的方式到廣東省作短期商務、探親或旅遊；

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5. 調整部分陸路口岸的功能及延長通關時間，逐步落實跨境貨運「東進東出、西進西出」的佈局，並馬上與深圳市政府展開研究在位處深圳的新皇崗口岸採用「一地兩檢」安排，以釋放香港落馬洲管制站超過20公頃土地作其他用途；

6. 支持和協助多所本港大學在大灣區內的辦學計劃；

7. 支持由特區政府推行的「大灣區青年就業計劃」和「大灣區青年創業資助計劃」，當中的「大灣區青年就業計劃」鼓勵在香港及大灣區有業務的企業，聘請及派駐本地大學畢業生到大灣區內地城市工作，名額2,000個，當中部分為早前提及的創科職位。

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8. 成立「泛大灣區外來投資聯絡小組」，由投資推廣署聯同其他大灣區城市的對口單位制定全面的聯合外來投資業務建議，加強協同效應；

9. 通過香港賽馬會及其在廣州從化的馬場，共同推進大灣區馬產業發展。

施政報告金融及經濟政策懶人包，可見【下一頁】

編輯：陳韻妍