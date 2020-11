▲ 【美國大選】魯比奧轟拜登內閣讓美回復「正常」 續依賴中國

美國候任總統拜登密鑼緊鼓籌組新內閣,一口氣公布國務卿等多個關鍵職位名單。惟新閣員任命勢面臨共和黨把持的參院重大阻力。佛州參議員魯比奧指提名人是有禮的精英,履歷強大,卻是美國衰落看守者,強調自己沒興趣讓一切回復「正常」,美國繼續依賴中國。

【美國大選】曾於通俄門說謊 弗林據報獲特朗普特赦【下一頁】

【美國大選】特朗普讓步?白宮准拜登接收總統每日簡報【下一頁】

魯比奧(Marco Rubio)在twitter發帖文,指拜登的提名人選,統統都曾就讀常春藤名校,履歷強大,參與所有正確的會議,將會是守規有禮的「美國衰落看守者」(caretakers of America’s decline)。

魯比奧強調,自己支持美國的偉大(support American greatness),無興趣讓美國回復「正常」,繼續依賴中國(I have no interest in returning to the “normal” that left us dependent on China)。

魯比奧攻擊拜登的內閣人選太精英化,反映他明白特朗普支持者的心態,希望爭取較草根普羅大眾的支持。他近期曾稱,共和黨的未來應建立在種族多元,工人聯盟的支持者基礎上。

【美國大選】等同奧巴馬再連任?拜登強調:非他第3任期【下一頁】

【美國大選】拜登內閣任命勢被否決 麥康奈爾:當我死神吧【下一頁】

他在2016年曾參加總統大選,但在黨內初選敗予特朗普,如今被視為2024年大選的潛在人選。魯比奧早前曾稱,若共和黨回復傳統路綫,支持不受限的貿易自由,將失去特朗普的支持者,強調共和黨不能走回頭路。

責任編輯:林建忠