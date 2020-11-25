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【美國大選】魯比奧斥拜登提名人美衰落看守者 「無興趣繼續依賴中國」

環球政治 13:58 2020/11/25

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美國候任總統拜登密鑼緊鼓籌組新內閣，一口氣公布國務卿等多個關鍵職位名單。惟新閣員任命勢面臨共和黨把持的參院重大阻力。佛州參議員魯比奧指提名人是有禮的精英，履歷強大，卻會令美國衰落，強調自己沒興趣讓一切回復「正常」，美國繼續依賴中國。

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魯比奧（Marco Rubio）在twitter發帖文，指拜登的提名人選，統統都曾就讀常春藤名校，履歷強大，參與所有正確的會議，將會是守規有禮的「美國衰落看守者」（caretakers of America’s decline）。

魯比奧強調，自己支持美國的偉大（support American greatness），無興趣讓美國回復「正常」，繼續依賴中國（I have no interest in returning to the “normal” that left us dependent on China）。

魯比奧攻擊拜登的內閣人選太精英化，反映他明白特朗普支持者的心態，希望爭取較草根普羅大眾的支持。他近期曾稱，共和黨的未來應建立在種族多元，工人聯盟的支持者基礎上。

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他在2016年曾參加總統大選，但在黨內初選敗予特朗普，如今被視為2024年大選的潛在人選。魯比奧早前曾稱，若共和黨回復傳統路綫，支持不受限的貿易自由，將失去特朗普的支持者，強調共和黨不能走回頭路。

責任編輯：林建忠

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