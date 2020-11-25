【施政報告2020】推「大灣區青年就業計劃」　青年發展就業政策4大重點

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【港交所388】未提第二上市中概股納互聯互通 港交所施政報告後股價倒跌
行政長官林鄭月娥新一份施政報告，提到本港的就業情況及青年就業問題，她就此提出4大政策：
1. 「大灣區青年就業計劃」
資助在本地及大灣區的企業聘請本地大學畢業生在大灣區內工作，名額2,000個，以創科職位為主。
2. 「粵港澳大灣區青年創業資助計劃」
民政事務局資助十多個非政府機構推行「粵港澳大灣區青年創業資助計劃」，預計批出約1億元，為近200家青年初創企業提供資助及向約4,000名青年提供服務。
3. 「防疫抗疫基金」「創職位」措施
政府會創造更多行業為本的就業機會，涵蓋環保、建造及工程、創科、物業管理、法律、創意產業等，聘用近年畢業的青年人。
4. 「特別．愛增值」計劃
僱員再培訓局於2021年1月推出為期半年的新一期「特別．愛增值」計劃， 提供2萬個名額和培訓津貼。
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