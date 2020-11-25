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【施政報告2020】推「大灣區青年就業計劃」　青年發展就業政策4大重點

環球政經 14:28 2020/11/25

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行政長官林鄭月娥新一份施政報告，提到本港的就業情況及青年就業問題，她就此提出4大政策：

1. 「大灣區青年就業計劃」

資助在本地及大灣區的企業聘請本地大學畢業生在大灣區內工作，名額2,000個，以創科職位為主。

2. 「粵港澳大灣區青年創業資助計劃」

民政事務局資助十多個非政府機構推行「粵港澳大灣區青年創業資助計劃」，預計批出約1億元，為近200家青年初創企業提供資助及向約4,000名青年提供服務。

3. 「防疫抗疫基金」「創職位」措施

政府會創造更多行業為本的就業機會，涵蓋環保、建造及工程、創科、物業管理、法律、創意產業等，聘用近年畢業的青年人。

  • 綠色行業：在未來數年投資一系列環保項目，估計可創造4,000個涉及科研、建築和工程、回收及運輸的就業機會
  • 建造行業：要求各工務部門全速開展各類政府建築物及設施的翻新、維修和保養，加快公眾街市的翻新和小型改善工程。房委會增撥資源，改善公共屋邨的環境及公用設施
  • 創科行業：提供工資補貼，由香港科技公司招聘員工在大灣區內地城市工作
  • 物管行業：資助大型物管公司聘用更多有意在物管業發展的青年人，提升行業的專業化和吸引力
  • 創意行業：藉各個支持電影、設計、文化藝術、藝術科技發展的基金，考慮提供工資補貼
  • 法律專業：在大灣區落實律師專業服務開放措施

4. 「特別．愛增值」計劃

僱員再培訓局於2021年1月推出為期半年的新一期「特別．愛增值」計劃， 提供2萬個名額和培訓津貼。

更多施政報告內容：

【施政報告2020】林鄭月娥訪京成果重點一覽

【施政報告2020】港珠澳大橋港車北上不設限　大灣區9大發展項目

【施政報告2020】明起撤銷非住宅物業雙倍從價印花稅 專家：成交量將增20%至30%

【施政報告2020】第三跑道將於2022年及2024年啟用　國際航空樞紐發展4大要點

【施政報告2020】林鄭月娥：「明日大嶼」財務上切實可行　爭取盡快開展研究

【施政報告2020】重建大坑西邨供3300個單位　資助房屋政策一覽

 

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【施政報告2020】民生理財相關措施一覽　綜援申請人所持保險現金價值不計入資產
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