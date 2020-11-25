【健康碼】施政報告：研互認「健康碼」供粵港居民免檢往來　或再推大型社區檢測

▲ 施政報告提互認「健康碼」供粵港居民免檢往來，或再推大型社區檢測。

行政長官林鄭月娥宣讀2020施政報告，提及中央支持在香港疫情可控的情況下，通過「健康碼」互認，逐步有序地讓粵港兩地居民可在無須強制檢疫下跨境往來，但未有提及時間表。目前，香港尚未推出港版健康碼（或俗稱「港康碼」），但就推出「安心出行」應用程式，讓市民自願下載紀錄出行行程，最新要求食肆等處所必須申請「安心出行」二維碼。

林鄭月娥重申「外防輸入、內防反彈」策略，除在本地要求高風險羣組接受強制檢測，並更廣泛地推行沒有病徵人士「願檢盡檢」，或再次推行大規模的社區檢測，力爭在得到廣大市民的支持和配合下達至「清零」，期望可早日符合恢復兩地人員往來的目標。

餐廳等處所須申請「安心出行二維碼」 林鄭月娥：現時自願下載、未來或要求必須使用，詳情可見【下一頁】

防疫措施26日凌晨起收緊 宴會限40人、關閉酒吧及夜總會，詳情可見【下一頁】

林鄭月娥重提，最近中央政府為支持香港確保疫苗供應，同意在有需要時，預留一定數量的內地研發或生產的疫苗供香港市民使用。

她又重申，防疫每一個決定都是基於科學、專家意見和掌握的資訊，從沒有滲入任何政治考慮。

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編輯：麥德銘