【新冠疫苗】俄羅斯疫苗「全球第一」 惟普京尚未接種

新冠疫情全球大流行,外界關注新冠疫苗進展。俄羅斯總統普京曾指,俄羅斯研發的新冠疫苗「史普尼克5號」(Sputnik V)是「全球第一」獲批的新冠疫苗。不過,普京至今尚未接種俄羅斯新冠疫苗,然而普京的女兒已接種俄羅斯疫苗。

俄羅斯周二公布,「史普尼克5號」第二次中期分析結果顯示效用率達95%。

俄羅斯克里姆林宮發言人指,普京不會接種「未經認證」(uncertified)的疫苗。發言人未有解釋「已認證」(certified)及「已獲批」(approved)之間的分別。普京此前曾指, 該疫苗為「全球第一」獲批的新冠疫苗。

發言人又指:

「大規模疫苗接種計劃尚未開始。而且,普京當然不能作為志願者參加疫苗接種。這是不可能。」

(Mass vaccination has not started yet. And, of course, the head of state cannot take part in vaccination as a volunteer. It's impossible.)