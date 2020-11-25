▲ 【新冠疫苗】俄羅斯疫苗「全球第一」 惟普京尚未接種

新冠疫情全球大流行，外界關注新冠疫苗進展。俄羅斯總統普京曾指，俄羅斯研發的新冠疫苗「史普尼克5號」（Sputnik V）是「全球第一」獲批的新冠疫苗。不過，普京至今尚未接種俄羅斯新冠疫苗，然而普京的女兒已接種俄羅斯疫苗。

俄羅斯周二公布，「史普尼克5號」第二次中期分析結果顯示效用率達95%。

俄羅斯疫苗效用率95% 售價低於78元 【下一頁】

俄羅斯克里姆林宮發言人指，普京不會接種「未經認證」（uncertified）的疫苗。發言人未有解釋「已認證」（certified）及「已獲批」（approved）之間的分別。普京此前曾指， 該疫苗為「全球第一」獲批的新冠疫苗。

發言人又指：

「大規模疫苗接種計劃尚未開始。而且，普京當然不能作為志願者參加疫苗接種。這是不可能。」 （Mass vaccination has not started yet. And, of course, the head of state cannot take part in vaccination as a volunteer. It's impossible.）

發言人表示，該疫苗的研發快將完結，倘普京認為他有需要接種疫苗，他會再向公眾公布其決定。

史普尼克5號為全球首種註冊的新冠疫苗，由俄羅斯國防部及衞生部門屬下機構Gamaleya Research Institute研發，屬於腺病毒載體疫苗，接種劑量為2劑。

責任編輯：林嘉莉