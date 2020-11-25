【機迷熱話】挑戰微軟Xbox Series S？Sony或於明年底推出平價版PS5

▲ 近日有消息指，Sony有意在明年下半年推出一款平價版PS5，以滿足市場對PS5的需求。

萬眾矚目的PlayStation 5已於日前陸續在各地出貨，不過由於數量有限，不少地方都只有預定貨量，未有足夠現貨出售。近日有消息指，Sony有意在明年下半年推出一款類似PlayStation 4 Slim的平價版PS5，定位將與微軟的Xbox Series S類似，以滿足市場對PS5的需求。

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目前，Sony已針對PS5推出兩個版本，包括光碟版和數位版，兩者售價分別為3,980港元和3,180港元，不過該售價明顯相比Xbox Series S仍有一段距離。而據爆料者@手機芯片達人在其微博發文所指，「Sony PS5遊戲機熱賣，計劃明年下半年末推出一款比較便宜一點的PS5，暫且稱呼它為PS5 lite。」

▲ 爆料者@手機芯片達人在其微博發文指，Sony計劃明年下半年末推出一款比較便宜一點的PS5。（微博截圖）

雖然現時還沒有更確切的消息曝光，不過此爆料者過去曾命中Apple A14 晶片延後出貨等消息，應該有一定的可信程度。而事實上，Sony在推出PlayStation 4後，亦曾先後推出PlayStation 4 Slim及PlayStation 4 Pro兩款後繼主機。

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至於平價版PS5的具體規格為何，目前仍不確定。若其推出資訊屬實，則只與PS5主機相隔只有一年左右，而現時PS5在功能上仍有多項不足之處，相信平價版PS5亦未必會有太大的升級。

責任編輯：施雯雯