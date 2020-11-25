【施政報告2020】民生理財相關措施一覽　綜援申請人所持保險現金價值不計入資產

疫情肆虐近一年，不少港人這一年「荷包縮水」，極待政府支援。行政長官林鄭月娥在2020施政報告提到，隨着失業率上升，失業綜援個案開始增加。為進一步支援失業人士，將推行一項新安排，在綜援系統完成必須的調整後，身體健全的綜援申請人╱受助人的所有保險計劃現金價值，將獲豁免計算為資產，為期一年。

她表示，過去12個月（至今年10月底），失業綜援個案總數增加了接近55%。在疫情和經濟下行時，失業人士視綜援計劃為安全網，為協助更多失業人士及其家庭，政府今年6月1日在綜援計劃下設立為期一年的「援助失業人士特別計劃」，把適用於身體健全申請人╱受助人的資產上限暫時上調一倍。

同時，為進一步支援失業人士，政府將推行一項新安排，在綜援系統完成必須的調整後，身體健全的綜援申請人╱受助人的所有保險計劃現金價值將會獲豁免計算為資產，為期一年，以協助更多失業人士渡過經濟難關。

【施政報告2020】港珠澳大橋港車北上不設限 大灣區9大發展項目，請看【下一頁】

政府今年4月推出「第2輪防疫抗疫措施」，把適用於身體健全申請人╱受助人的資產上限暫時上調一倍。單身健全成人資產限額為6.6萬元；有健全成人的家庭資產限額為每人4.4萬元，4人或以上家庭，最高限額為17.6萬元。資產要求則為：申請人及其家庭成員所擁有的資產，包括在香港及其他地區所擁有的土地/物業、現金、銀行存款、保險計劃的現金價值、股票及股份的投資及其他可變換現金的資產。

今次政府疑為身體健全的綜援申請人╱受助人的所有保險計劃現金價值，豁免計算為資產，將令更多人士符合申領綜援的資產要求。

更多民生理財相關措施：

備受關注的2元乘車優惠計劃，政府已大致完成內部評估，在能有效打擊和防止濫用的前提下，會把所需撥款納入2021-22年度財政預算案，希望在該年度內逐步落實。

今年7月至12月期間暫時將「公共交通費用補貼計劃」的每月公共交通開支水平由400元放寬至200元，措施將延長6個月。換言之，在2021年1月1日至6月30日，政府將繼續為每月公共交通開支超出200元的市民提供三分之一的補貼，每月補貼上限為400元，預計每月可惠及約380萬名市民。

港鐵公司與政府磋商後，決定將原定於今年年底結束的車費八折優惠延長三個月至2021年3月。

政府和醫院管理局於2019年年初推出措施優化「撒瑪利亞基金」和「關愛基金」醫療援助項目的經濟審查機制，以減輕病人家庭的藥費負擔。在檢視措施成效後，將進一步完善機制。現時，「撒瑪利亞基金」和「關愛基金」醫療援助項目分別涵蓋48及34種藥物。政府會繼續按既定機制增加兩個基金下涵蓋的藥物及放寬現有藥物的臨床準則，以加強支援癌症病人及不常見疾病患者的需要。

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責任編輯：葉卓偉