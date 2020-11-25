【施政報告2020】民生理財相關措施一覽　綜援申請人所持保險現金價值不計入資產

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【施政報告2020】推「大灣區青年就業計劃」 青年發展就業政策4大重點
疫情肆虐近一年，不少港人這一年「荷包縮水」，極待政府支援。行政長官林鄭月娥在2020施政報告提到，隨着失業率上升，失業綜援個案開始增加。為進一步支援失業人士，將推行一項新安排，在綜援系統完成必須的調整後，身體健全的綜援申請人╱受助人的所有保險計劃現金價值，將獲豁免計算為資產，為期一年。
她表示，過去12個月（至今年10月底），失業綜援個案總數增加了接近55%。在疫情和經濟下行時，失業人士視綜援計劃為安全網，為協助更多失業人士及其家庭，政府今年6月1日在綜援計劃下設立為期一年的「援助失業人士特別計劃」，把適用於身體健全申請人╱受助人的資產上限暫時上調一倍。
同時，為進一步支援失業人士，政府將推行一項新安排，在綜援系統完成必須的調整後，身體健全的綜援申請人╱受助人的所有保險計劃現金價值將會獲豁免計算為資產，為期一年，以協助更多失業人士渡過經濟難關。
【施政報告2020】港珠澳大橋港車北上不設限 大灣區9大發展項目，請看【下一頁】
政府今年4月推出「第2輪防疫抗疫措施」，把適用於身體健全申請人╱受助人的資產上限暫時上調一倍。單身健全成人資產限額為6.6萬元；有健全成人的家庭資產限額為每人4.4萬元，4人或以上家庭，最高限額為17.6萬元。資產要求則為：申請人及其家庭成員所擁有的資產，包括在香港及其他地區所擁有的土地/物業、現金、銀行存款、保險計劃的現金價值、股票及股份的投資及其他可變換現金的資產。
今次政府疑為身體健全的綜援申請人╱受助人的所有保險計劃現金價值，豁免計算為資產，將令更多人士符合申領綜援的資產要求。
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責任編輯：葉卓偉