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【施政報告2020】交通補貼措施延長半年至2021年6月30日 每月補貼上限為400元

環球政經 13:33 2020/11/25

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特首林鄭月娥宣布，2021年1月1日至6月30日，政府將繼續為每月公共交通開支超出200元的市民提供三分之一的補貼，每月補貼上限為400元，預料每月可惠及約380萬名市民。

為紓緩市民在疫情期間的交通費負擔，政府早前推出一項臨時特別措施，於今年7月至12月期間暫時將「公共交通費用補貼計劃」的每月公共交通開支水平由400元放寬至200元。我決定延長有關措施六個月。在2021年1月1日至6月30日，政府將繼續為每月公共交通開支超出200元的市民提供三分之一的補貼，每月補貼上限為400元，預計每月可惠及約380萬名市民。

此外，港鐵公司與政府磋商後，決定將原定於今年年底結束的車費八折優惠延長三個月至2021年3月。

更多有關施政報告2020資訊：

【施政報告2020】政府將為旅遊業推額外紓困措施　承擔額近6億元　支援企業方案一覽

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