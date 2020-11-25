【施政報告2020】港鐵年底交南港島綫（西段）建議書　配合海洋公園「躍動港島南」發展

▲ 港鐵將於年底向政府提交南港島線（西段）項目的建議書。

施政報告指，政府正積極推展多項新鐵路項目，港鐵 （00066） 正就東涌綫延綫及屯門南延綫展開詳細規劃及設計工作；政府同時會加緊落實北環線，務求在短時間內亦展開詳細規劃及設計工作。而為了配合重建華富邨和海洋公園的「躍動港島南」發展，港鐵將於年底向政府提交南港島綫（西段）項目的建議書，有關部門會隨即進行研究，適時推展項目。

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林鄭月娥稱，政府會進行一項全面的交通運輸策略性研究，包括調查市民最新的出行習慣，參考和引進合適的創新交通模式和技術，提升公共運輸服務滿足市民的需求的同時，更有效分配不同交通資源，以支持可持續發展，及促進大灣區內的人流和物流。

政府同時會進行《跨越2030年的鐵路及主要幹道策略性研究》，探討鐵路及主要幹道基建的布局，以及為走線和配套設施進行初步工程技術評估，讓大型運輸基建的規劃能配合甚或預留容量以滿足香港整體長遠土地發展的需要。

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編輯：陳韻妍