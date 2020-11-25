【施政報告2020】下月發佈《香港智慧城市藍圖2.0》提出逾130項智慧城市措施　建議用20億推5年「傑出創科學人計劃」

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【2021預測】明年企業IT支出續增 數據保護與機器學習更普遍
特首林鄭月娥今日（25日）發表任內第4份施政報告，她表示要將香港發展為國際創新科技中心。她指新冠疫情讓香港有機會展示如何應用科技解決問題。社會各界在抗疫過程中善用本地科研成果進行防控工作及應對疫情下的民生需要。
政府在下月發布的《香港智慧城市藍圖2.0》，將提出超過130項智慧城市措施，讓市民更能感受智慧城市及創新科技為他們日常生活帶來裨益。
為進一步推動「智慧政府」以至整個社會數碼轉型，政府將於12月推出「智方便」，初期會提供20多項常用公共服務，包括網上申請續領車輛牌照及電子報稅等。
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另外，中央政府大力支持港深合作建設粵港澳大灣區國際科技創新中心，同意港深政府可共同建設深港科技創新合作區的深圳園區和位於落馬洲河套的香港園區，實現「一國兩制」下，位處「一河兩岸」的「一區兩園」。林鄭月娥指出，港深兩地政府正研究在香港園區首批樓宇落成前，由香港科技園公司承租及管理深圳福田科創園區的部分地方，讓有興趣開展大灣區業務的機構和企業先落戶深圳科創園區。
發展香港人才庫 鼓勵青年投身大灣區
人才是創科成功的關鍵，林鄭月娥表示香港應把握機會為創科匯聚更多人才。她建議推出為期5年的「傑出創科學人計劃」，估計將動用20億元。她指最近有企業主動聯絡她，表示樂意為香港有志投身科技的青年提供在大灣區的就業機會。她稍後在有關青年工作中建議的「大灣區青年就業計劃」，將特設數百個科技行業的名額。
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責任編輯：梁巧恩