【施政報告2020】下月發佈《香港智慧城市藍圖2.0》提出逾130項智慧城市措施 建議用20億推5年「傑出創科學人計劃」

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▲ 特首林鄭月娥在施政報告中建議，動用20億元推出為期5年的「傑出創科學人計劃」。