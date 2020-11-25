【施政報告2020】一文睇清各項交通基建政策　落實北環線及研究南港島線西段

行政長官林鄭月娥在2020施政報告提到多項交通基建計劃，包括推展多項新鐵路項目，如東涌線延線、屯門南延線；落實北環線及研究南港島線（西段）項目。各項交通基建計劃包括：

推展多項新鐵路項目：

港鐵公司正就東涌線延線及屯門南延線展開詳細規劃及設計工作；

加緊落實北環線，務求在短時間內亦展開詳細規劃及設計工作；

為配合重建華富邨和「躍動港島南」發展，港鐵公司將於本年年底向政府提交南港島線（西段）項目的建議書

有關部門會隨即進行研究，適時推展項目。

配合「起動九龍東」進一步發展，推展「多元組合」模式的環保連接系統：

擬議的「多元組合」模式環保連接系統，包括在區內新增巴士╱專線小巴路線；

發展自動行人道網絡串連啟德前跑道區、九龍灣行動區和港鐵牛頭角站；

打造貫通啟德發展區內海濱長廊和休憩用地的行人與單車共用的共融通道；

建造高架園景平台連接港鐵觀塘站，

以及在啟德發展區設置水上的士站。

發展局計劃在今年年底前公布有關詳情，並收集公眾對擬議「多元組合」模式環保連接系統的意見。

進行一項全面的交通運輸策略性研究

政府會進行一項全面的交通運輸策略性研究，包括調查市民最新的出行習慣，參考和引進合適的創新交通模式和技術，提升公共運輸服務滿足市民的需求的同時，更有效分配不同交通資源，以支持可持續發展，及促進大灣區內的人流和物流。

同時，會進行《跨越2030年的鐵路及主要幹道策略性研究》，探討鐵路及主要幹道基建的布局，以及為走線和配套設施進行初步工程技術評估，讓大型運輸基建的規劃能配合甚或預留容量以滿足香港整體長遠土地發展的需要。

九龍東、金鐘灣仔北推動「香港好‧易行」

積極改善九龍灣和觀塘商貿區的行人設施，以及綠化及美化街景等。

繼續完善金鐘、灣仔北等地區現有行人連接系統，包括透過和記大廈和金鐘廊重建、連接海富中心和添馬天橋的政府工程，以及在「促進私營機構提供行人連接計劃」下太古廣場至夏慤花園天橋網絡的行人連接等，完善金鐘一帶的行人連接系統。

新海濱長廊

待獲65億元專項撥款支持的13個大型項目落成後，維港海濱會由現時的23公里增至2028年的34公里，兩岸亦會增添35公頃具地區特色的優質公共空間。明年展開的海濱工程，包括全長兩公里、闊10米的東區走廊板道，連接銅鑼灣至鰂魚涌和西營盤東邊街北的海濱公園。我們爭取於2024年分階段完成這兩個項目。

完善單車徑網絡

隨着上水至元朗餘下一段單車徑啟用，連接新界東西由馬鞍山至屯門全長約60公里的單車徑已於9月全面開通。荃灣青荃橋至灣景花園一段兩公里的單車徑則於明年初開放，而荃灣至屯門段餘下約20公里工程亦會繼續推展。市區方面，啟德發展區總長13公里的行人及單車共融通道，會分兩階段建造。首階段7.5公里預計於2023年落成；餘下5.5公里將在2025年後啟用。13個大型海濱發展項目亦會融入單車徑設計。

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責任編輯：葉卓偉