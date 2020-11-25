【體育用品股】中國動向半年純利增長4.9倍至11.6億元人幣　持續關閉低效店舖

▲ 中國動向預期，下半財年的業績亦會步向穩定增長。

中國動向 （03818） 公布，截至9月底止6個月純利增長4.9倍至11.16億元（人民幣，下同），收入持平於8.99億元。期內毛利率下跌5.3個百分點至60.1%；中期股息每股普通股5.69分（相等於6.7024港仙）。中動向指，隨國內疫情逐步受控，企業有序的復工，市民消費意願逐步恢復，集團的整體零售於回顧期內亦錄得增長，預期下半財年的業績亦會步向穩定增長。

中動向早前出售Kappa日本商標，詳見【下一頁】

截至9月底，集團Kappa品牌的店舖總數為1,153間（不含Kappa童裝業務及日本業務），較3月底淨增加24間。集團將會持續關閉低效店舖。

集團主要業務Kappa品牌業務報告期內銷售總額為7.48億元，增長13.2%。童裝業務單元，報告期內實現銷售額4600萬元，按年下降600萬元。

截至9月底，中國分部Kappa品牌通過自營零售子公司經營的自營店舖數量已經達到501間。報告期內自營渠道業務銷售額達4.39億元，增長3.3%，自營業務佔中國區Kappa業務銷售額佔比下降5.6個百分點至58.7%。

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編輯：陳韻妍