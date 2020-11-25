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【施政報告2020】重建大坑西邨供3300個單位　資助房屋政策一覽

環球政經 12:55 2020/11/25

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林鄭月娥新一份施政報告，表示按運輸及房屋局發表的2020年《長遠房屋策略》，已全數覓得興建31.6 萬個公營房屋單位的330公頃土地，可以滿足未來10年公營房屋單位的需求。

  • 「居屋」及「綠置居」

下一年度的「綠置居」約4,700個單位將於明年分期出售，當中首批約2,100個單位預計於明年5月推出。

  • 「租者置其屋計劃」回收單位

房委會至今已回收的700多個單位與下一期「綠置居」一併推售。

  • 「首置」項目

「煥然懿居」毗鄰的重建項目，訂為另一個「首置」項目，估計可在2024年推出約260個單位。

  • 重建石籬中轉屋

房委會轄下策劃小組委員會已決定於2022年年底清空石籬中轉屋，把用地作公營房屋發展，估計可於2028年完成重建，預計可提供約1,600個單位。

  • 重建房委會工廠大廈

房委會的初步研究結果顯示，有3幅用地可供發展公營房屋，估計可於2031年提供合共超過3,000個公營房屋單位。

  • 重建大坑西邨

平民屋宇有限公司已與市建局合作重建大坑西邨，項目可提供超過3,300個單位。

  • 過渡性房屋

已覓得可在未來3年內提供1.32萬個單位的土地，距離1.5萬個單位的承諾相差12%。

  • 港鐵小蠔灣車廠用地

最新評估可望在中長期提供約20 000個單位，當中約一半會是資助出售房屋單位。

  • 重建市區寮屋區

收回3個位於茶果嶺、牛池灣和竹園聯合村的市區寮屋區，可望2025年分階段興建，3個項目預計合共可提供6,300個公營房屋單位。

施政報告其他內容：

【施政報告2020】林鄭月娥訪京成果重點一覽

【施政報告2020】港珠澳大橋港車北上不設限　大灣區9大發展項目

【施政報告2020】特首：明起撤銷非住宅物業雙倍從價印花稅 惟住宅未打算減辣

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【施政報告2020】林鄭月娥：「明日大嶼」財務上切實可行　爭取盡快開展研究

 

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