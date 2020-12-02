  • 21°C
香港時間 : 20201202日 (三) 11:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】領地控股6999第五日招股　孖展未足額一手入場費6060元

新股IPO 10:59 2020/12/02

分享：

領地計劃最多集資近15億元。

內地房企領地控股 （新上市編號：06999） 第五日招股，截至2日上午10時58分，孖展錄得1063萬，仍未足額認購，當中輝立借出500萬元，耀才借出130萬元，利弗莫爾借出106萬元。

領地控股計劃發售2.5億股，最多集資近15億元，招股價介乎4.5元至6元一手（1000股）入場費6060元，並於12月10日上市。建銀國際為獨家保薦人。

領地於1999年在四川成立，主營地產、酒店及商業項目，項目分佈於華中、京津、大灣區等20多個地區。

據領地4月提交的初步招股書顯示，集團今年首5月錄得虧損930萬元（人民幣，下同），收入為30.28億元，按年增長181%。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章﹕【內房股】綠地香港母企綠地控股賣產 擬套現231億元補血

【內房股】 內地房企加快賣樓加上三條紅綫限制　穆迪料槓桿改善惟毛利率下跌

【內房股】傳「三道紅線」試點房企被要求2023年6月底前　完成降負債目標

 

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

編輯﹕賴奕羚、謝卓榮

香港股票 地產公司 IPO

上一篇文章

【新股IPO】佳源服務1153第四日招股一手4091元 孖展尚未足額（不斷更新）

下一篇文章

【新股IPO】和鉑醫藥2142招股　孖展暫錄43億超購23倍、一手入場費13050元（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】藍月亮本周招股集資約78億　估值高達936億元
【新股IPO】藍月亮本周招股集資約78億　估值高達936億元
【2人限聚令】限聚令人數周三起收緊至二人　食肆僅可兩人一枱堂食至晚上10時、公務員在家工作兩周（附措施圖）
【2人限聚令】限聚令人數周三起收緊至二人　食肆僅可兩人一枱堂食至晚上10時、公務員在家工作兩周（附措施圖）
【新股IPO】Pop Mart泡泡瑪特9992今日招股　一手入場費7778元
【新股IPO】Pop Mart泡泡瑪特9992今日招股　一手入場費7778元
【港元定期存款】港元定存最高5.2厘 撼贏銀債3.5厘墊底息
【港元定期存款】港元定存最高5.2厘 撼贏銀債3.5厘墊底息
【新股IPO】京東健康6618擬定價70.58元為招股價上限　孖展錄1460億、超購108.3倍（不斷更新）
【新股IPO】京東健康6618擬定價70.58元為招股價上限　孖展錄1460億、超購108.3倍（不斷更新）
【安心出行】食肆等處所必須申請「安心出行二維碼」　林鄭：強制市民使用需小心處理
【安心出行】食肆等處所必須申請「安心出行二維碼」　林鄭：強制市民使用需小心處理