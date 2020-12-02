【新股IPO】領地控股6999第五日招股　孖展未足額一手入場費6060元

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【新股IPO】佳源服務1153第四日招股一手4091元 孖展尚未足額（不斷更新）
內地房企領地控股 （新上市編號：06999） 第五日招股，截至2日上午10時58分，孖展錄得1063萬，仍未足額認購，當中輝立借出500萬元，耀才借出130萬元，利弗莫爾借出106萬元。
領地控股計劃發售2.5億股，最多集資近15億元，招股價介乎4.5元至6元一手（1000股）入場費6060元，並於12月10日上市。建銀國際為獨家保薦人。
領地於1999年在四川成立，主營地產、酒店及商業項目，項目分佈於華中、京津、大灣區等20多個地區。
據領地4月提交的初步招股書顯示，集團今年首5月錄得虧損930萬元（人民幣，下同），收入為30.28億元，按年增長181%。
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編輯﹕賴奕羚、謝卓榮