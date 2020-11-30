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【新股IPO】領地控股6999第二日招股　孖展未足額一手入場費6060元

新股IPO 11:02 2020/11/30

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領地計劃最多集資近15億元。

內地房企領地控股 （新上市編號：06999） 第二日招股，截至30日上午11時00分，孖展錄得687萬，仍未足額認購，當中輝立借出300萬元，利弗莫爾借出106萬元。

領地控股計劃發售2.5億股，最多集資近15億元，招股價介乎4.5元至6元一手（1000股）入場費6060元，並於12月10日上市。建銀國際為獨家保薦人。

領地於1999年在四川成立，主營地產、酒店及商業項目，項目分佈於華中、京津、大灣區等20多個地區。

據領地4月提交的初步招股書顯示，集團今年首5月錄得虧損930萬元（人民幣，下同），收入為30.28億元，按年增長181%。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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編輯﹕賴奕羚、謝卓榮

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