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【施政報告2020】港鐵北環綫附近房屋用地相當「4個太古城」　小蠔灣提供2萬單位

股市 12:36 2020/11/25

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政府會加緊落實北環線鐵路項目，土地可望帶來超過7萬個房屋單位。

行政長官林鄭月娥在2020施政報告提供多項土地供應措施，包括與港鐵 （00066） 鐵路發展的項目，包括經過古洞北的北環線、大嶼山港鐵小蠔灣車廠，合共可提供9萬個房屋單位，並形容多次以太古城、康山發展作類比。

林鄭月娥表示，政府會加緊落實北環線鐵路項目，配合古洞北新發展區公營房屋入伙，帶動新田、牛潭尾及凹頭一帶發展。政府至今在沿線附近物色到總面積約90公頃（相當於4個太古城）的房屋用地並陸續進行研究，當中包括新田╱落馬洲樞紐，若落實北環線，土地可望帶來超過7萬個房屋單位。

林鄭月娥續指，已就港鐵小蠔灣車廠用地上蓋發展制分區計劃大綱圖，根據最新評估可望在中長期提供約2萬個單位，當中約一半會是資助出售房屋單位。這是繼80年代的港島線康山發展後，40年後另一個利用鐵路設施上蓋發展，提供公營房屋的鐵路項目，凸顯本屆政府加大公營房屋供應的決心。

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編輯：麥德銘

香港股票 港鐵公司（00066） 林鄭月娥 鐵路 施政報告 港鐵

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