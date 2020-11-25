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【施政報告2020】政府料全年經濟收縮6.1%　或成史上最差一年

股市 12:36 2020/11/25

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政府預測全年經濟收縮6.1%。

行政長官林鄭月娥宣讀施政報告2020。林鄭月娥指出，過去一年，香港經濟因社會動盪、疫情和國際政治形勢受到重創，勞工市場亦面對巨大壓力。政府預測全年經濟收縮6.1%。若然政府預測準確，今年經濟將是有紀錄以來表現最差的一年，比金融海嘯及97金融風暴更差。

翻查彭博紀錄，1998年是本港經濟表現最差的一年，當年本港GDP按年收縮5.9%；在2009年，本港GDP亦只是收縮2.5%。2003年沙士時，本港經濟仍有3.1%增長。

另外，施政報告提到，香港作為區內主要的金融和貿易中心及交通樞紐，並已與「區域全面經濟伙伴關係協定」（RCEP）（下稱協定）中大部分成員，包括東盟十國、澳洲及新西蘭簽訂自由貿易協定，以及早與國家簽訂《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA），具備條件參與「協定」，將積極爭取成為第一批加入協定的經濟體。

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編輯：吳敏芳

經濟 疫情 政治 林鄭月娥 自由貿易協定 RCEP 施政報告 GDP 香港

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