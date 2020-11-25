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【施政報告2020】林鄭月娥：「明日大嶼」財務上切實可行　爭取盡快開展研究

環球政經 12:42 2020/11/25

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行政長官林鄭月娥在2020施政報告表示，「明日大嶼願景」原屬2011年「優化土地供應策略」內東大嶼填海的構想，已在社會醞釀討論接近十年，籲港人客觀、持平，心繫香港的長遠利益，明白「明日大嶼願景」涉及的中部水域人工島填海有多方面好處。她又指從財務上而言，項目亦是切實可行，會為香港帶來巨大的經濟效益。

林鄭月娥表示，為滿足中、長期市民的住房需求，建設更寬敞的生活環境，在眾多土地供應選項中，「明日大嶼願景」規模最大、可提供的土地最多，目前申請撥款的是涉及1,000公頃填海及相關策略性交通基建的中部水域人工島研究。

她續指，東大嶼填海的構想已在社會醞釀討論接近十年，不應再曠日持久。只要大家客觀、持平，心繫香港的長遠利益，應明白「明日大嶼願景」涉及的中部水域人工島填海有多方面好處，包括：

  • 開發新的土地（而非只是把現有土地由一個用途改為另一個用途）
  • 增加以七成公營房屋為比例的房屋供應
  • 通過連結港島、北大嶼山以至屯門沿海地帶的道路和鐵路，完善香港整體交通網絡及解決新界西北交通擠塞
  • 建設近零碳排放的宜居社區
  • 提升北大嶼山的商業發展潛力
  • 以及吸納本港建築填料而避免了運往境外填海的環境問題

林鄭月娥表示，從財務上而言，項目亦是切實可行，會為香港帶來巨大的經濟效益。她說，雖然研究項目已於去年5月獲立法會工務小組支持，但至今仍未能取得撥款。為了香港的未來，本屆政府不會放棄「明日大嶼願景」的工作，將努力爭取盡快開展有關研究，但承諾在研究過程中，政府會繼續聆聽各方意見，並積極探討創新的融資方案。

 

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責任編輯：葉卓偉

經濟 基建 土地供應 填海 施政報告 明日大嶼

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