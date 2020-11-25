【施政報告2020】第三跑道將於2022年及2024年啟用　國際航空樞紐發展4大要點

特首林鄭月娥今（25日）發布新一份施政報告，她提到，香港國際機場享有地理和管理優勢，近年銳意革新，雖然新冠疫情重創全球航空業，「但我們對於香港作為國際航空樞紐仍充滿信心，其中《粵港澳大灣區發展規劃綱要》亦明確提及香港的國際航空樞紐地位。」

三跑道發展

2021至2027年分階段完成「航天城」發展項目

於2022年及2024年啟用第三條跑道及整個三跑道系統

預計於2023年完成「高端物流中心」

港珠機場合作

容許機管局以市場化規則入股珠海機場

粵港兩地可開展跨境商用直升機服務

機場城市

在港珠澳大橋香港口岸人工島發展自動化停車場

供來自廣東及澳門並經港珠澳大橋前往機場轉飛海外或訪港的自駕旅客使用。

「陸轉空」旅客可以在自動化停車場停泊其私家車後，經位於機場限制區內的多式聯運中轉客運大樓，直接前往閘口登機而無需入境香港

其他訪港旅客，則可於泊車後經香港口岸旅檢大樓辦理過關手續進入香港

推展「航天走廊」項目

將興建連接「航天城」與香港口岸人工島的橋樑系統

利用無人駕駛運輸系統加強整體交通網絡及容量，將「航天城」、港珠澳大橋香港口岸和香港國際機場連成一體

計劃將「航天走廊」的無人駕駛運輸系統延伸至東涌市中心

整合機場島東側的沿海海濱道路，建立一個連接東涌市中心、機場島及香港口岸人工島的完整及環保的交通接駁系統

在香港口岸人工島興建香港國際航空學院及學員宿舍

預留部分其他人工島土地以發展空運物流和機場社區的相關支援設施等用途

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