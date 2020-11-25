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【施政報告2020】明起撤銷非住宅物業雙倍從價印花稅 專家：成交量將增20%至30%

股樓投資 12:44 2020/11/25

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特首林鄭月娥今天發表新一份《施政報告》，落實於明天（26日）起撤銷非住宅物業雙倍從價印花稅。報告指，由於受經濟下行及疫情不明朗等因素影響，過去一段時間非住宅物業的售價及需求均已顯著回落，政府認為現時是適當時候撤銷非住宅物業雙倍從價印花稅。

為使有需要的業主即時受惠，行政會議今早已通過修訂《印花稅條例》，特首亦行使法定權力，以公共收入保障令讓撤銷非住宅物業雙倍從價印花稅，由11月26日起生效。政府指會繼續留意非住宅物業的市場情況，在有需要時會再次採取合適措施，以確保市場的平穩發展。

林鄭月娥強調，在現時房屋供應緊絀的情況下，住宅物業價格仍處於一般市民難以負擔的水平，政府並無計劃調整住宅物業的各項印花稅安排。

萊坊執行董事林浩文就認為，港府撤銷非住宅物業雙倍從價印花稅，相信會刺激成交量多20%至30%。但不會引發市場炒風，因為在現時經濟下，工商舖的租金收入一定未能支持物業價格大幅升值。

 

 

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記者：陳詠妍

 

 

 

 

 

 

經濟 疫情 林鄭月娥 施政報告 印花稅

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