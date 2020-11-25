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【施政報告2020】港珠澳大橋港車北上不設限　大灣區9大發展項目

環球政經 12:23 2020/11/25

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行政長官林鄭月娥今（25日）發布新一份施政報告，當中不少篇幅提粵港澳大灣區發展。

【施政報告2020】林鄭月娥訪京成果重點一覽【下一頁】

林鄭月娥表示，粵港澳大灣區發展有9大具體的合作項目：

1. 香港保險業在CEPA框架在大灣區設立售後服務中心

2. 香港大學深圳醫院試行使用已在香港註冊的藥物和香港公立醫院使用的醫療儀器安排

3. 香港已註冊的傳統外用中成藥產品可在大灣區註冊及銷售；

4. 「屯門 — 赤鱲角隧道」開通後，推「大橋港車北上不設配額計劃」，容許合資格的香港私家車無須配額，經大橋進出廣東省

5. 調整部分陸路口岸的功能及延長通關時間，跨境貨運「東進東出、西進西出」，研究在新皇崗口岸採用「一地兩檢」

6. 支持和協助多所本港大學在大灣區內的辦學計劃

7. 支持「大灣區青年就業計劃」和「大灣區青年創業資助計劃」

8. 成立「泛大灣區外來投資聯絡小組」

9. 藉香港賽馬會及其廣州從化馬場，推進大灣區馬產業發展

 

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