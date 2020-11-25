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【新股IPO】華潤萬象生活1209首日招股　孖展暫錄16.4億超額認購1.1倍（不斷更新）

股市 18:05 2020/11/25

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華潤萬象生活 （新上市編號：01209） 招股首日，截至18時05分，綜合多間券商數據，孖展暫錄16.4億元，超額認購1.67倍。當中富途借出12.61億元，輝立借出1.9億元。該股份預計於12月9日掛牌。外電報道指，國際配售已足額認購。聯席保薦人為建銀國際、中金、花旗及高盛。

華潤萬象生活招股重點圖：

    點擊圖片放大
    +2

 

華潤萬象生活計劃發售5.5億股，集資最多約122.6億元，於25日起至下周二（12月1日）招股，招股價介乎18.6元至22.3元，一手（200股）入場費4505元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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編輯：陳華

香港股票 華潤萬象生活（01209） 孖展 IPO

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