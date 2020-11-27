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【新股IPO】華潤萬象生活1209第三日招股　孖展出現抽飛暫錄25億、超購逾3倍（不斷更新）

股市 16:36 2020/11/27

分享：

華潤萬象生活於25日起至下周二（12月1日）招股，招股價介乎18.6元至22.3元，入場費4505元。

華潤萬象生活 （新上市編號：01209） 第三日招股。外電報道指，華潤萬象生活國際配售已足額認購。公開發售方面，截至下午4時30分，綜合多間券商數據，孖展錄25.32億元，出現抽飛現象，超額認購3.13倍。當中富途借出13.72億元，耀才借出近4.16億元，輝立借出4.5億元。股份預計於12月9日掛牌。聯席保薦人為建銀國際、中金、花旗及高盛。

華潤萬象生活招股重點圖：

    點擊圖片放大
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華潤萬象生活計劃發售5.5億股，集資最多約122.6億元，於25日起至下周二（12月1日）招股，招股價介乎18.6元至22.3元，一手（200股）入場費4505元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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編輯：陳華

香港股票 華潤萬象生活（01209） 孖展 IPO

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