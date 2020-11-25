【新股IPO】華潤萬象生活1209招股首日孖展20.8億　超購逾2倍（不斷更新）

華潤萬象生活 （新上市編號：01209） 招股首日，截至19時45分，綜合多間券商數據，華潤萬象生活孖展暫錄20.77億元，超額認購2.39倍。當中富途借出12.64億元，輝立借出1.9億元。該股份預計於12月9日掛牌。

外電報道指，華潤萬象生活國際配售已足額認購。聯席保薦人為建銀國際、中金、花旗及高盛。

華潤萬象生活招股重點圖：

▼ 點擊圖片放大 +2

華潤萬象生活計劃發售5.5億股，集資最多約122.6億元，於25日起至下周二（12月1日）招股，招股價介乎18.6元至22.3元，一手（200股）入場費4505元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：

【新股IPO】京東健康6618明日起招股集資最多270億元 入場費3565元

【新股IPO】裕勤控股2110招股第三日 孖展錄6677萬超購4.45倍（不斷更新）

【新股IPO】恒大物業6666招股第三日 孖展錄43.3億超購2.74倍（不斷更新）

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

編輯：陳華