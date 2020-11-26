  • 24°C
香港時間 : 20201126日 (四) 18:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】華潤萬象生活1209招股次日　孖展出現抽飛暫錄24億、超購逾2倍（不斷更新）

股市 17:21 2020/11/26

分享：

華潤萬象生活於25日起至下周二（12月1日）招股，招股價介乎18.6元至22.3元，入場費4505元。

華潤萬象生活 （新上市編號：01209） 市場反應佳，外電報道指，華潤萬象生活國際配售已足額認購。公開發售方面，截至26日下午5時18分，綜合多間券商數據，孖展錄24.2億元，出現抽飛現象，超額認購2.95倍。當中富途借出13億元，耀才借出近4.5億元，輝立借出4.5億元。股份預計於12月9日掛牌。聯席保薦人為建銀國際、中金、花旗及高盛。

華潤萬象生活招股重點圖：

    點擊圖片放大
    +2

 

華潤萬象生活計劃發售5.5億股，集資最多約122.6億元，於25日起至下周二（12月1日）招股，招股價介乎18.6元至22.3元，一手（200股）入場費4505元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：

【新股IPO】京東健康6618明日起招股集資最多270億元　入場費3565元

【新股IPO】裕勤控股2110招股第三日　孖展錄6677萬超購4.45倍（不斷更新）

【新股IPO】恒大物業6666招股第三日　孖展錄43.3億超購2.74倍（不斷更新）

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

編輯：陳華

香港股票 華潤萬象生活（01209） 孖展 IPO

上一篇文章

【新股IPO】佳源控股周五起招股　入場費4091元

下一篇文章

【電動車】上汽集團出資54億人幣推高端電動車項目「智己汽車」　阿里巴巴有份
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【防疫措施】防疫措施26日凌晨起收緊　宴會限40人、關閉酒吧及夜總會
【防疫措施】防疫措施26日凌晨起收緊　宴會限40人、關閉酒吧及夜總會
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR跌2%　夜期收市升42點　中概車股挫（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR跌2%　夜期收市升42點　中概車股挫（不斷更新）
【新股IPO】藍月亮最快本周五招股集資約78億　估值高達936億元
【新股IPO】藍月亮最快本周五招股集資約78億　估值高達936億元
【新股IPO】京東健康最快本周招股　比阿里健康及平安好醫生更勁？
【新股IPO】京東健康最快本周招股　比阿里健康及平安好醫生更勁？
【新股IPO】京東健康6618即日招股、入場費約3565元　國際配售超購逾4倍（第三版）
【新股IPO】京東健康6618即日招股、入場費約3565元　國際配售超購逾4倍（第三版）
【滙豐股價】歐央行擬准銀行明年恢復派息　滙豐HSBC急彈後見回吐
【滙豐股價】歐央行擬准銀行明年恢復派息　滙豐HSBC急彈後見回吐