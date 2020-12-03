【新股IPO】華潤萬象生活1209傳上限22.3元定價　凍資逾180億（不斷更新）

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華潤萬象生活 （新上市編號：01209） 已截止招股。消息指，華潤萬象生活擬以上限22.3元定價，公開發售部份錄得約30倍超購認購，凍資超過180億元，公司將於12月9日掛牌。聯席保薦人為建銀國際、中金、花旗及高盛。
綜合多間券商數據，華潤萬象生活孖展錄33.9億元，出現抽飛現象，超額認購6.1倍。當中富途借出14.64億元，耀才借出5.1億元，輝立借出8.6億元。華潤萬象生活預計於12月9日掛牌。
華潤萬象生活招股重點圖：
華潤萬象生活計劃發售5.5億股，集資最多約122.6億元，於25日起至下周二（12月1日）招股，招股價介乎18.6元至22.3元，一手（200股）入場費4505元。
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編輯：陳華