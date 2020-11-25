  • 25°C
香港時間 : 20201125日 (三) 13:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫情第四波】UNITY Tech加售小家電　10月份銷售額按年增5%至10%

商業 12:10 2020/11/25

分享：

UNITY Tech採購日本Green House的家用啤酒機。（陳靜儀攝）

本港爆發第四波疫情，港府收緊限聚令，如酒吧及酒館由11月26日起須停業。港人留在家中飲啤酒，但又不夠「氣」？科技及家電品牌代理UNITY Tech採購日本Green House的家用啤酒機，讓港人購買，即使足不出戶亦可以調整泡沫和啤酒比例。同時，有售無線Cocktail調酒機，以供DIY調酒。

UNITY Tech在疫情下同時採購多款小家電，如按摩槍、減醣電飯煲等。其董事總經理許嘉銘表示，整體銷售額較去年增長，10月份銷售額按年增長5%至10%，每月銷售的小家電平均達500至1,500件。

【限聚令收緊】酒吧11月26日起關閉7日　業界要求政府賠償損失

【消費優惠】年尾節日多優惠　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

疫情轉售較平價小家電
許嘉銘認為，銷售額按年增長，皆因其目標客群百分百為本地客。他指，港人甚為接受新科技產品，加上因疫情不能外遊和需減少外出，形成「困獸鬥」，便更樂意購買特色小家電。但他因疫情除了增加採購小家電，商品價格從過去1,000元以上，略微下跌為300元至600元。

【營商策略】IKEA香港憑兩招保員工「飯碗」　暫無計劃裁員

記者：馬意文

相關文章

【疫情第四波】宅在家煮飯仔？　Pricerite實惠推網店獨家優惠　家電及家品低至4折
2020/11/24
【疫情第四波】宅在家煮飯仔？　Pricerite實惠推網店獨家優惠　家電及家品低至4折
【企業管理】疫情加速全球企業數碼化　財務配置更重數據安全及分析
2020/11/24
【企業管理】疫情加速全球企業數碼化　財務配置更重數據安全及分析
【疫情第四波】宅在家煮食　崇光銅鑼灣店推石川縣物產展
2020/11/24
【疫情第四波】宅在家煮食　崇光銅鑼灣店推石川縣物產展
【疫情第四波】餐飲業或必須設安心出行QR code　有業界憂慮影響生意
2020/11/24
【疫情第四波】餐飲業或必須設安心出行QR code　有業界憂慮影響生意
疫情 家電 科技產品 商品 限聚令 啤酒 銷售 採購 日本 品牌

下一篇文章

【聖誕節】恒隆Fashion Walk設6米高大富翁裝置　兼大抽獎送60萬元免找數簽賬額
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限聚令收緊】許樹昌：社交距離措施宜再加辣　實行最高規格
【限聚令收緊】許樹昌：社交距離措施宜再加辣　實行最高規格
【疫情第四波】餐飲業或必須設安心出行QR code　有業界憂慮影響生意
【疫情第四波】餐飲業或必須設安心出行QR code　有業界憂慮影響生意
【疫市營商】港初創疫下營業額增7成　Black Friday大派2000元購物金
【疫市營商】港初創疫下營業額增7成　Black Friday大派2000元購物金
【限聚令收緊】派對場地協會：無聽聞租派對房跳舞　被停業不合理
【限聚令收緊】派對場地協會：無聽聞租派對房跳舞　被停業不合理
【限聚令收緊】酒吧11月26日起關閉7日　業界要求政府賠償損失
【限聚令收緊】酒吧11月26日起關閉7日　業界要求政府賠償損失
【限聚令收緊】宴會限40人　煌府料生意跌5至6成
【限聚令收緊】宴會限40人　煌府料生意跌5至6成