【疫情第四波】UNITY Tech加售小家電　10月份銷售額按年增5%至10%

▲ UNITY Tech採購日本Green House的家用啤酒機。（陳靜儀攝）

本港爆發第四波疫情，港府收緊限聚令，如酒吧及酒館由11月26日起須停業。港人留在家中飲啤酒，但又不夠「氣」？科技及家電品牌代理UNITY Tech採購日本Green House的家用啤酒機，讓港人購買，即使足不出戶亦可以調整泡沫和啤酒比例。同時，有售無線Cocktail調酒機，以供DIY調酒。

UNITY Tech在疫情下同時採購多款小家電，如按摩槍、減醣電飯煲等。其董事總經理許嘉銘表示，整體銷售額較去年增長，10月份銷售額按年增長5%至10%，每月銷售的小家電平均達500至1,500件。

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疫情轉售較平價小家電

許嘉銘認為，銷售額按年增長，皆因其目標客群百分百為本地客。他指，港人甚為接受新科技產品，加上因疫情不能外遊和需減少外出，形成「困獸鬥」，便更樂意購買特色小家電。但他因疫情除了增加採購小家電，商品價格從過去1,000元以上，略微下跌為300元至600元。

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記者：馬意文