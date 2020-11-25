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【施政報告2020】6大方向促進香港金融方展　施政報告金融政策懶人包

宏觀解讀 12:20 2020/11/25

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施政報告內，分6方向提及本港金融市場發展。

近年中港通過多項金融「互聯互通」的政策措施，施政報告指，香港是國家的國際金融中心，中央繼續支持香港鞏固和提升國際金融中心地位，同時政府會積極爭取成為第一批加入區域全面經濟伙伴關係協定（RCEP）的經濟體。根據施政報告，金融發展上共有6項擬推動的重點，本網整合後歸納如下：

1. 加快落實在大灣區「跨境理財通」，可見【下一頁】

2. 將在香港上市未有盈利的生物科技股和內地科創板股票在符合特定條件下納入「互聯互通」的選股範圍，可見【下一頁】

3. 撤銷自2013年實行的非住宅物業雙倍從價印花稅，11月26日生效，但無計劃調整住宅物業的各項印花稅安排，可見【下一頁】

4. 推動香港房地產投資信託基金（房託基金），令香港發展成為亞洲區蓬勃的房託基金市場，加強香港作為首要資產及財富管理中心的集資功能，並為本地投資者帶來更多元化和提供較穩定回報的投資機會。政府正研究多管齊下的措施，包括適度放寬房託基金的投資限制、擴闊投資者基礎、改進立法和規管架構以利便行業運作，以及加強市場推廣和投資者教育

5. 為鞏固香港作為亞洲領先的私募基金樞紐地位，會為在本港營運的私募基金所分發的附帶權益，在符合若干條件下，提供稅務寬免。我們已就建議諮詢業界，並正擬備相關法例，目標是在短期內向立法會提交修訂條例草案。

6. 為進一步推動香港的家族辦公室業務，投資推廣署將成立專責團隊，在本港及其他主要市場加強宣傳香港的優勢，並為有興趣來港營辦的家族辦公室提供一站式支援服務

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編輯：陳韻妍

股票 投資推廣署 信託基金 互聯互通 私募基金 大灣區 施政報告 香港 亞洲 家族辦公室

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