【施政報告2020】航天城明年陸續啟用、三跑目標不改期　機管局入股珠海機場

▲ 林鄭月娥稱，雖然新冠疫情重創全球航空業，但對於香港作為國際航空樞紐仍充滿信心

行政長官林鄭月娥宣讀施政報告2020，她重申香港發展成國際航空樞紐，機管局會按原定目標，分別於2022年及2024年啟用第三條跑道及整個三跑道系統，並預計於2023年完成「高端物流中心」及於2021至2027年分階段完成「航天城」發展項目。另外，林鄭月娥表示，中央容許機管局以市場化規則入股珠海機場。

機管局自2006年以專營權模式經營管理珠海機場，林鄭月娥表示，隨着港珠澳大橋啟用，為兩地機場的進一步合作提供契機，入股有利兩個機場達至更好的協同效應，感謝中央政府支持建議。

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另外，國家民用航空局也同意粵港兩地可開展跨境商用直升機服務的籌備工作，強化大灣區的國際化營商環境。

她同時表示，特區政府已接納了機管局提出的多項建議：

在港珠澳大橋香港口岸人工島發展自動化停車場，供來自廣東及澳門並經港珠澳大橋前往機場轉飛海外或訪港的自駕旅客使用。其中，「陸轉空」旅客可以在自動化停車場停泊其私家車後，經位於機場限制區內的多式聯運中轉客運大樓，直接前往閘口登機而無需入境香港。而其他訪港旅客，則可於泊車後經香港口岸旅檢大樓辦理過關手續進入香港；

推展「航天走廊」項目，將興建連接「航天城」與香港口岸人工島的橋樑系統，利用無人駕駛運輸系統加強整體交通網絡及容量，將「航天城」、港珠澳大橋香港口岸和香港國際機場連成一體。機管局下一步更計劃將「航天走廊」的無人駕駛運輸系統延伸至東涌市中心，並整合機場島東側的沿海海濱道路，建立一個連接東涌市中心、機場島及香港口岸人工島的完整及環保的交通接駁系統；

在香港口岸人工島興建香港國際航空學院及學員宿舍，加強人才培訓，讓更多香港青年加入航空事業；及

預留部分其他人工島土地以發展空運物流和機場社區的相關支援設施等用途。

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編輯：麥德銘