【2021預測】明年企業IT支出續增　數據保護與機器學習更普遍

▲ 明年企業將投放更多資源到IT，當中網絡安全、雲端服務就是熱門項目。

2020年將接近尾聲，總結今年，疫情令企業不斷進化，業務或更依賴IT以及雲端技術。Veeam就預測2021年的企業3大IT預測：企業持續增加IT方面支出；更加註重保護及管理雲端工作協作平台數據；以及機器學習將更加普遍。

Veeam預計，新的一年的整體IT支出將增長5％至10％，而受疫情影響，IT配套亦要相應升級，企業在硬件方面亦將會加大投放的資源。Veeam香港、澳門及台灣區域總監陳超成表示，去年企業IT支出有所放緩，香港也不例外。「但明年我們將會看到持續的雙位數字增長，而增長幅度會超過整個亞太地區。」

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雲端遙距工作成為常態

陳超成援引Enterprise Strategy Group的報告並指出，企業2021年在網絡安全防護、遙距工作解決方案、以及公共雲端應用及架構投放的資源，將比2020年花更多，相信香港明年亦有此趨勢。他解釋，由於愈來愈多企業採用雲端運算服務，而網絡安全帶來的挑戰，如勒索軟件威脅持續增加，等因素影響之下，本地企業將IT預算聚焦於數據保護和備份解決方案，相信是IT支出增長的原因之一。

▲ 預計企業頒布的在家工作安排，或持續到明年年中，因此對員工使用的雲端協作平台如如Microsoft Teams和Slack等的依賴將會更大。（法新社圖片）

近日新冠肺炎疫情反覆，本地確診個案重回高雙位數字，疫情第四波正式來到。通過前幾波疫情，企業亦開始迅速回應，包括銀行業在內的數個行業公司都開始頒布再次「在家工作」安排。陳超成預計，企業頒布的在家工作安排，或持續到明年年中，因此對員工使用的雲端協作平台如如Microsoft Teams和Slack等的依賴將會更大。

情況反映，企業團隊將更希望借助儲存及分析由雲端協作平台而來的大量數據，預計明年企業將更關注協作軟件的數據保護及管理，需求亦會更大。

▲ Veeam香港、澳門及台灣區域總監陳超成表示，明年本地企業在IT方面投放的資源，將會持續有雙位數字增長，而增長幅度亦會超過整個亞太地區。（受訪者提供圖片）

機器學習技術將更普遍

此外，人工智能（AI）、機器學習（ML）等新技術近年發展亦開始漸入佳境，Veeam預計，明年，機器學習技術將在雲端環境中茁壯成長，並且開始變得愈來愈普遍。Veeam預料，數據重用將是一個大趨勢，明年企業將會陸續利用機器學習技術來幫助做到數據重用。雖然這情況仍處於新興階段，但是，隨著企業認識機器學習在數據分析與數據重用當中的價值，企業將會更頻繁地使用相關技術，最終，企業應用亦變得更聰明。

▲ 明年機器學習與人工智能技術將會更加普遍，因此企業已開始認識大數據分析的價值。（法新社圖片）

陳超成表示，隨著數據數量不斷增長，對企業的影響亦不斷增加，而企業亦開始意識到數據的重要程度，因此與數據相關服務的使用頻密程度，近年都在不斷地提高。他指出，關於數據重用，這是一個愈來愈重要的領域，因為現時企業開始頻繁地分析，以往的與實時的數據，希望進一步推動幫助管理層決策，協助企業持續發展。「而機器學習以及AI，將是推動更高階的自動化，以及更快地分析數據的最有價值工具。」

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記者：李彥煒