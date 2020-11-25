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【宏觀中國】防產能過剩亂象　發改委調查各地電動車投資

股樓投資 11:32 2020/11/25

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中國向來是政策市，眼見國家支持新能源車發展，有些企業堅信「站在風口豬都會飛」的道理，於是紛紛加入新能源車行列。有鑑於一窩蜂的現象，當局最近下令各地發改委調查新能源車的投資狀況，以防止產能過剩的問題。

【大行報告】建銀國際睇好呢隻藍籌新貴　上調目標價38％ 潛在升幅近2成，請看【見下頁

據內地報道，發改委下發了《關於開展新能源汽車整車生產及項目情況調查的通知》，要求各地上報新能源汽車的投資情況，包括新建項目、建設進度和年度生產情況。

其中，更明確要求各地詳細報告恒大、寶能等企業在2017年以來在當地投資及擬投資建設的整車和零部件項目情況。

分析指，該通知旨在摸底，同時要釋出防止當前新能源汽車產能過剩的信號。而且又針對一些財務疑似有困難的企業，讓各地審視其投資項目。

【物管股】物管新股似回暖　恒大物業可炒一轉？，請看【見下頁

事實上，早前國務辦公廳印發的《新能源汽車發展規劃（2021-2035年）》，將新能源車在新車銷量總量的佔比目標由25%降至20%，弱化數量的目標，也是希望政策風向由重量改為重質發展。

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記者：林衛

中華人民共和國國家發展和改革委員會 中國 電動車 經濟

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