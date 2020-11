▲ 【美國大選】拜登內閣任命勢被否決 麥康奈爾:當我死神吧

美國大選結束,民主黨的拜登當選總統。拜登近日公布外交和國家安全的內閣名單,很大機會繼續控制參議院的共和黨揚言否決任命。參議院多數黨領袖麥康奈爾明言,只要他一日還是參議院多數黨領袖,「大可以當我是(否決內閣任命)的死神」(think of me as the ‘Grim Reaper)。

視麥康奈爾(Mitch McConnell)為老大的重量級參議員魯比奧(Marco Rubio)、科頓(Tom Cotton)等人已發出威脅,但還需看參議院的選情,佐治亞州1月初舉行的參議員選舉變得更為重要,決定了共和黨能否繼續控制參議院。

拜登周二(24日)見記者時稱,希望參議院盡快為他所揀選的內閣人選舉行聽證會,藉此有真誠的交流,繼續任命的程序。

惟共和黨參議員大多尚未承認拜登擊敗了總統特朗普,繼續攻勢拜登及其內閣。參議院外交關係委員會的成員盧比奧指,拜登的內閣人選「將令美國有序衰落」。科頓則引用前國防部長蓋茨(Robert Gates)在2014年的批評,斥拜登「幾乎每個」重大外交政策都是錯誤的。

科頓在Twitter上,批評拜登親中國的立場:

「現在,他與大熊貓擁抱者在一起,只會加強他對中國軟化的態度。」

責任編輯:鄧燕君