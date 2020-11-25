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【美國大選】拜登內閣任命勢被否決 麥康奈爾：當我死神吧

環球政治 11:32 2020/11/25

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【美國大選】拜登內閣任命勢被否決 麥康奈爾：當我死神吧

美國大選結束，民主黨的拜登當選總統。拜登近日公布外交和國家安全的內閣名單，很大機會繼續控制參議院的共和黨揚言否決任命。參議院多數黨領袖麥康奈爾明言，只要他一日還是參議院多數黨領袖，「大可以當我是（否決內閣任命）的死神」（think of me as the ‘Grim Reaper）。

視麥康奈爾（Mitch McConnell）為老大的重量級參議員魯比奧（Marco Rubio）、科頓（Tom Cotton）等人已發出威脅，但還需看參議院的選情，佐治亞州1月初舉行的參議員選舉變得更為重要，決定了共和黨能否繼續控制參議院。

等同奧巴馬再連任？拜登強調：非他第3任期【下一頁】

特朗普據報不滿法律團隊 憂成員太蠢壞事【下一頁】

拜登周二（24日）見記者時稱，希望參議院盡快為他所揀選的內閣人選舉行聽證會，藉此有真誠的交流，繼續任命的程序。

惟共和黨參議員大多尚未承認拜登擊敗了總統特朗普，繼續攻勢拜登及其內閣。參議院外交關係委員會的成員盧比奧指，拜登的內閣人選「將令美國有序衰落」。科頓則引用前國防部長蓋茨（Robert Gates）在2014年的批評，斥拜登「幾乎每個」重大外交政策都是錯誤的。

科頓在Twitter上，批評拜登親中國的立場：

「現在，他與大熊貓擁抱者在一起，只會加強他對中國軟化的態度。」

有共和黨人倒戈 密歇根州確認拜登勝選【下一頁】

佐治亞州要第3度點票 州務卿料結果接近【下一頁】

責任編輯：鄧燕君 

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