【中國新冠疫苗】國藥母企提交新冠疫苗上市申請、明年產能逾10億劑　國藥控股曾升一成

▲ 國藥控股母企國藥集團已經向國家藥監局提交新冠疫苗上市申請

國藥控股 （01099） 母公司國藥集團副總經理石晟怡向內地媒體透露，國藥集團已經向國家藥監局提交新冠疫苗上市申請，並指國藥的新冠疫苗明年產能達10億劑以上。母企新冠疫苗傳有突破，國藥控股周三早市股價大升，一度升9.6%，收報19.74元，升5.6%，成交達6.69億元。

國藥集團未如輝端等藥廠，交代疫苗有效比率。

國藥集團在今月12日時表示，現時集團所研發的中國生物新冠疫苗已進入三期臨床階段，並在埃及、秘魯等世界各地進行，試驗涵蓋超過5萬名參與者，集團當時稱，各項試驗數據結果比預期好。國藥集團期後在11月18日稱，透過國家緊急使用計劃，有將近100萬人接種國藥集團研發的實驗性冠狀病毒疫苗。

早前中國國藥集團董事長劉敬楨表示，國藥集團在新冠疫情研發階段在臨床實驗、生產、緊急使用各個方面已「全部領先於全球」，並指目前集團所研發的新冠疫苗已有過百萬人使用，除了個別人士出現輕微症狀外，集團並沒有收到嚴重不良反應的報告。

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編輯﹕賴奕羚