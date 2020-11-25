【中國新冠疫苗】國藥母企向藥監局提交新冠疫苗上市申請　國藥控股升逾7%

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國藥控股 （01099） 母公司國藥集團副總經理石晟怡向媒體透露，國藥集團已經向國家藥監局提交新冠疫苗上市申請。母企新冠疫苗消息有突破，國藥控股周三早市股價大升，半日升7.8%，報20.15元，成交達2.78億元。
國藥集團在今月12日時表示，現時集團所研發的中國生物新冠疫苗已進入三期臨床階段，並在埃及、秘魯等世界各地進行，試驗涵蓋超過5萬名參與者，集團當時稱，各項試驗數據結果比預期好。
早前中國國藥集團董事長劉敬楨表示，國藥集團在新冠疫情研發階段在臨床實驗、生產、緊急使用各個方面已「全部領先於全球」，並指目前集團所研發的新冠疫苗已有過百萬人使用，除了個別人士出現輕微症狀外，集團並沒有收到嚴重不良反應的報告。
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編輯﹕賴奕羚