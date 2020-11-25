【小米股價】大和降小米評級至「持有」　股價已反映市場較高期望

▲ 大和降小米評級至「持有」。

大和發報告表示，小米集團 （01810） 第三季業績強勁，智能手機付運按年升45%，令收入高於該行預期的5%。市場短期料小米季績反應正面，相信小米目前的股價已反映市場對其較高期望，另一方面，由於從同業中爭奪更多市場份額，認為其風險回報比率轉弱，建議投資者尋求更佳的入場機會。

大和將小米評級由「買入」降至「持有」，但目標價從25元升至27元，此相當明年預測市盈率33倍及動態市盈率1.3倍。

小米上季收入及盈利創新高，【下一頁】

小米今半日升轉跌，由高位27.6元，跌至現價26.55元，現挫2.03%，成交42.28億元。

大和：市場已消化吞併華為市場份額的利好消息

大和稱，小米智能手機出貨量增長將受惠於5G手機換機潮及新拓海外市場獲得新市場份額。該行假設如果小米市場份額為13%至14%，估計小米明年出貨量為1.83億至1.97億部手機。但大和又指，自從5月華為遭到供應鏈中斷以來，小米股價已累積上漲125%，由於小米股價高彈已經消化吞併華為潛在市場份額的利好，預測傾向明年出貨量處於低位區間水平。

小米印度「排燈節」銷售創新高，詳見【下一頁】

此外，該行料明年互聯網收入增長將會放緩，遊戲收入按年跌2%，利潤率倒退，主要受App Store下調佣金率影響，而小米正處於獲取用戶階段，故預測小米在海外用戶群不會帶來可觀的收益。

大和將小米2021年至2022年收入預測調升5%至9%，盈利預測亦調升1%至5%，儘管智能手機銷售較高，但部分會被互聯網收入的下降所抵消。

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編輯：陳華