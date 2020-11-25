  • 25°C
香港時間 : 20201125日 (三) 12:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小米股價】大和降小米評級至「持有」　股價已反映市場較高期望

股市 11:21 2020/11/25

分享：

大和降小米評級至「持有」。

大和發報告表示，小米集團 （01810） 第三季業績強勁，智能手機付運按年升45%，令收入高於該行預期的5%。市場短期料小米季績反應正面，相信小米目前的股價已反映市場對其較高期望，另一方面，由於從同業中爭奪更多市場份額，認為其風險回報比率轉弱，建議投資者尋求更佳的入場機會。

大和將小米評級由「買入」降至「持有」，但目標價從25元升至27元，此相當明年預測市盈率33倍及動態市盈率1.3倍。

小米上季收入及盈利創新高，【下一頁】

小米今半日升轉跌，由高位27.6元，跌至現價26.55元，現挫2.03%，成交42.28億元。

大和：市場已消化吞併華為市場份額的利好消息

大和稱，小米智能手機出貨量增長將受惠於5G手機換機潮及新拓海外市場獲得新市場份額。該行假設如果小米市場份額為13%至14%，估計小米明年出貨量為1.83億至1.97億部手機。但大和又指，自從5月華為遭到供應鏈中斷以來，小米股價已累積上漲125%，由於小米股價高彈已經消化吞併華為潛在市場份額的利好，預測傾向明年出貨量處於低位區間水平。

小米印度「排燈節」銷售創新高，詳見【下一頁】

此外，該行料明年互聯網收入增長將會放緩，遊戲收入按年跌2%，利潤率倒退，主要受App Store下調佣金率影響，而小米正處於獲取用戶階段，故預測小米在海外用戶群不會帶來可觀的收益。

大和將小米2021年至2022年收入預測調升5%至9%，盈利預測亦調升1%至5%，儘管智能手機銷售較高，但部分會被互聯網收入的下降所抵消。

更多【新經濟股】文章

相關文章：【小米股價】小米升8%破頂、明日公布季績　首席營銷官據報離任

 

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

編輯：陳華

小米集團－W（01810） 香港股票 5G 華為 小米 智能手機 App Store

上一篇文章

【恒大汽車】發改委傳調查恒大及寶能新能源車投資　恒大汽車跌7%

下一篇文章

【施政報告2020】跨境理財通料年底開通
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【安心出行】餐廳等處所周四起須申請「安心出行二維碼」　林鄭月娥：現時自願下載、未來或要求必須使用
【安心出行】餐廳等處所周四起須申請「安心出行二維碼」　林鄭月娥：現時自願下載、未來或要求必須使用
【新股IPO】京東健康6618周四招股、入場費約3565元　高瓴GIC貝萊德任基石投資者（第二版）
【新股IPO】京東健康6618周四招股、入場費約3565元　高瓴GIC貝萊德任基石投資者（第二版）
【新股IPO】華潤萬象生活1209周三招股　一手入場費4505元
【新股IPO】華潤萬象生活1209周三招股　一手入場費4505元
【防疫措施】防疫措施26日凌晨起收緊　宴會限40人、關閉酒吧及夜總會
【防疫措施】防疫措施26日凌晨起收緊　宴會限40人、關閉酒吧及夜總會
【新股IPO】京東健康最快本周招股　比阿里健康及平安好醫生更勁？
【新股IPO】京東健康最快本周招股　比阿里健康及平安好醫生更勁？
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR較港勁升4%油股ADR漲　恒指夜期收市升63點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR較港勁升4%油股ADR漲　恒指夜期收市升63點（不斷更新）