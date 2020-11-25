▲ 【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團兩ABS融資計畫獲通過 合計規模200億人幣

螞蟻集團暫緩上市，但仍愁不資金。上交所公司債券項目信息平台公告顯示，螞蟻集團旗下的花唄和借唄兩個ABS融資項目狀態已更新為通過，合計規模200億元（人民幣‧下同）。

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其中，規模為100億元的「國泰君安借唄第4－12期消費貸款資產支持專項計劃」的ABS項目在11月23日更新狀態為「通過」。另一規模同樣為100億元的「中信證券花唄一至十期授信付款資產支持專項計劃」，已在11月20日更新狀態為「通過」。

除此之外，螞蟻集團旗下還有3個與花唄或借唄相關的項目狀態為「已受理」，分別為天弘創新花唄第8－15期消費授信融資資產支持專項計劃、財通資管花唄授信付款資產支持專項計劃和中信證券借唄五至十四期消費貸款資產支持專項計劃，規模分別為80億元、80億元和100億元。

今年以來，螞蟻集團旗下花唄、借唄已在上交所提交了15個ABS高達1250億元的融資計劃。其中，12個項目共計990億元的融資已經獲得批准發行。

ABS為Asset-Backed Securitization的縮寫，意為資產支持證券化，是一種較為常見的項目融資模式。該融資模式是以項目所屬的資產為支撐，以項目資產可以帶來的預期收益為保證，通過在資本市場發行債券來募集資金。

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編輯：吳敏芳