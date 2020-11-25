【恒大汽車】發改委傳調查恒大及寶能新能源車投資　恒大汽車跌7%

▲ 今年國務院印發的《新能源汽車發展規定（2021年-2035年）》提出加強新能源汽車投資監管，並把新能源汽車銷售量在汽車銷售總量比例從25%降至20%。

有內地媒體引述消息，國家發改委下發《關於開展新能源汽車整車生產及項目情況調查的通知》，要求各地發改委在上周五（18日）向國家發改委上報各地新能源汽車的投資狀況，其中包括恒大汽車 （00708） 、寶能（深﹕000690）等企業自2017年的投資及新能源汽車建設情況。

截至上午11時28分，恒大汽車報22.3元，跌7.2%。

據了解，國家發改委要求各地提供自2015年核准和備案的新建純電動汽車的項目情況，年度生產數字以及建設進展、並提供各個地區的純電動汽車項目規劃及引入商業投資的情況，其中包括恒大、寶能在當地的投資、未來計劃投資建設的新能源整車和部件項目，例如土地佔用，建設內容，項目進展、完成投資等情況。

今年國務院印發的《新能源汽車發展規定（2021年-2035年）》提出加強新能源汽車投資監管，並把新能源汽車銷售量在汽車銷售總量比例從25%降至20%。有從事該行業的內部人士指，這代表國家新能源汽車政策開始著重新能源汽車質量。

《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》內容，詳情可見﹕【下一頁】

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編輯﹕賴奕羚