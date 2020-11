【美國大選】等同奧巴馬再連任？拜登強調：非他第3任期

美國大選結果幾乎塵埃落定,美國候任總統拜登日前公布內閣及重要幕僚名單,6名重要內閣成員均是前總統奧巴馬時期的老將,令人質詢拜登是否想再組建奧巴馬政府。拜登接受訪問時則強調,他的首個任期不會是「奧巴馬第3任期」(a third Obama term)。

拜登接受美國國家廣播公司(NBC)訪問時,被問及:

「對於有些人在質疑,你是否在創造奧巴馬第3任期,你會對他們說甚麼?」

(What do you say to those who wonder if you’re trying to create a third Obama term?)