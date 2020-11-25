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【美國大選】等同奧巴馬再連任？拜登強調：非他第3任期

環球政治 11:41 2020/11/25

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【美國大選】等同奧巴馬再連任？拜登強調：非他第3任期

美國大選結果幾乎塵埃落定，美國候任總統拜登日前公布內閣及重要幕僚名單，6名重要內閣成員均是前總統奧巴馬時期的老將，令人質詢拜登是否想再組建奧巴馬政府。拜登接受訪問時則強調，他的首個任期不會是「奧巴馬第3任期」（a third Obama term）。

拜登接受美國國家廣播公司（NBC）訪問時，被問及：

「對於有些人在質疑，你是否在創造奧巴馬第3任期，你會對他們說甚麼？」

（What do you say to those who wonder if you’re trying to create a third Obama term?）

拜登外交國安內閣名單 奧巴馬時代老臣上場 【下一頁】

拜登回應指：

「這不是奧巴馬第3個任期。相比奧巴馬政府執政時期，我們現面對完全不同的世界。總統特朗普已改變（世界的）面貌。」

（This is not a third Obama term. We face a totally different world than we faced in the Obama-Biden administration. President Trump has changed the landscape.）

特朗普據報不滿法律團隊 憂成員太蠢壞事 【下一頁】

拜登又指，其內閣成員是希望能代表美國人民，他透露甚至考慮會任命曾投票支持特朗普的共和黨人。拜登亦強調，他希望團結美國。

拜登指出，其管治團隊反映「美國回來了」（America is back），形容美國正準備領導世界，而非退縮。

拜登日前公布外交、國家安全的內閣及重要幕僚名單，其中有6人是來自奧巴馬時期的要員。外界關注拜登的外交及國安政策會否重回奧巴馬時期，拜登早前指，美國不能以舊思維應對新時代的挑戰。

責任編輯：林嘉莉

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