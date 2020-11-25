  • 25°C
香港時間 : 20201125日 (三) 13:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

[滙豐控股5]券商合奏唱好 滙豐大升近7%重上40元

股樓投資 12:26 2020/11/25

分享：

滙豐(00005)日前獲高盛重申買入評級後，再獲摩通唱好恢復派息。滙豐截至中午大升6.8%報42.45元，收復40元關口並成為大市火車頭。

【小米1810】小米上季經調整盈利增19%至41億元人幣 連同收入創單季新高  詳情請看[下一頁]

【大行點睇】本地公用股周息率創沙士後新高 花旗列兩股為首選  詳情請看[下一頁]

摩通發表報告，指英國監管機構或考慮放鬆對銀行恢復派息的限制，相信市場或會憧憬匯控及渣打有較高機會恢復派息，預料可提振股價。該行認為，拜登勝選令地緣政治風險減緩，及兩間銀行今年第三季業績理想，有助支持股價。摩通指匯控在英國的業務較渣打多，容易受英國退歐影響，偏好渣打多於匯豐，對渣打評級為「增持」，目標價49元；匯豐評級則為「中性」，目標價33.5元。

高盛發表研究報告指出，滙豐股價已從9月25日低位回升40％，跑贏恒指，反映投資者對疫苗的信心、集團季績勝預期以及債券收益率上升。高盛因此調整對匯豐的盈利預測，並將目標價微升2％，由50元上調至51元，重申「買入」評級。報告預期，匯豐今後業績表現將更取決於宏觀經濟改善、「自救」的降低成本措施、效率提升、或出售表現欠佳的資產，而集團恢復派息和資本回報率回升，也可能是推動業績的另一催化劑，高盛預計滙豐今年至2022年的每股派息分別為0.1美元、0.3美元及0.4美元，股息率約為2％、6％及8％。報告說，面對疫後不利因素，高盛估計投資者將重新關注匯控的節流措施，相信明年2月集團更新策略時，將公布更多轉變，包括更積極地簡化集團零售銀行部門，高盛調高匯豐明年及2022年每股盈利預測分別1％及4％，但估計重組成本將會增加。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 李尚毅

香港電視（01137） 經濟

上一篇文章

【施政報告2020】林鄭月娥：「明日大嶼」財務上切實可行　爭取盡快開展研究

下一篇文章

【施政報告2020】港珠澳大橋港車北上不設限　大灣區9大發展項目
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

雷頌德懷疑被女助理盜取逾248萬元 用作購買勞力士及支付蜜月開支
雷頌德懷疑被女助理盜取逾248萬元 用作購買勞力士及支付蜜月開支
【疫市成交】上車客原打算以1000萬買「四小龍」2房 疫情下反而「升呢」買到碧海藍天3房
【疫市成交】上車客原打算以1000萬買「四小龍」2房 疫情下反而「升呢」買到碧海藍天3房
【新冠肺炎】林鄭月娥：將收緊防疫措施　餐廳須設安心出行二維碼
【新冠肺炎】林鄭月娥：將收緊防疫措施　餐廳須設安心出行二維碼
【時光倒流價】業主向現實低頭　不再高價放盤　東涌海景大宅造價創入伙後新低
【時光倒流價】業主向現實低頭　不再高價放盤　東涌海景大宅造價創入伙後新低
【新地標登場】新世界200億打造機場航天城項目 「11 SKIES」 擁全港最大室內娛樂空間 究竟有幾好玩?
【新地標登場】新世界200億打造機場航天城項目 「11 SKIES」 擁全港最大室內娛樂空間 究竟有幾好玩?
【名人沽貨】林奮強今年兩度賣樓　套現逾半億　樓市響警號？
【名人沽貨】林奮強今年兩度賣樓　套現逾半億　樓市響警號？