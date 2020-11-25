[滙豐控股5]券商合奏唱好 滙豐大升近7%重上40元

滙豐(00005)日前獲高盛重申買入評級後，再獲摩通唱好恢復派息。滙豐截至中午大升6.8%報42.45元，收復40元關口並成為大市火車頭。

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摩通發表報告，指英國監管機構或考慮放鬆對銀行恢復派息的限制，相信市場或會憧憬匯控及渣打有較高機會恢復派息，預料可提振股價。該行認為，拜登勝選令地緣政治風險減緩，及兩間銀行今年第三季業績理想，有助支持股價。摩通指匯控在英國的業務較渣打多，容易受英國退歐影響，偏好渣打多於匯豐，對渣打評級為「增持」，目標價49元；匯豐評級則為「中性」，目標價33.5元。

高盛發表研究報告指出，滙豐股價已從9月25日低位回升40％，跑贏恒指，反映投資者對疫苗的信心、集團季績勝預期以及債券收益率上升。高盛因此調整對匯豐的盈利預測，並將目標價微升2％，由50元上調至51元，重申「買入」評級。報告預期，匯豐今後業績表現將更取決於宏觀經濟改善、「自救」的降低成本措施、效率提升、或出售表現欠佳的資產，而集團恢復派息和資本回報率回升，也可能是推動業績的另一催化劑，高盛預計滙豐今年至2022年的每股派息分別為0.1美元、0.3美元及0.4美元，股息率約為2％、6％及8％。報告說，面對疫後不利因素，高盛估計投資者將重新關注匯控的節流措施，相信明年2月集團更新策略時，將公布更多轉變，包括更積極地簡化集團零售銀行部門，高盛調高匯豐明年及2022年每股盈利預測分別1％及4％，但估計重組成本將會增加。

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