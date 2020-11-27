馬斯克超越比爾蓋茨　成為全球第二大富豪

Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）身家超越Microsoft 創辦人比爾蓋茨（Bill Gates），成為第二名，現時其身價已達逾1300億美元。

據彭博億萬富翁排名顯示，在周一（23日）馬斯克的身家為1279億美元，已超於比爾蓋茨的身家1277億美元。按周三（25日）排名顯示，馬斯克已達至約1360億美元，而排在首位的則是Amazon創辦人貝索斯（Jeff Bezons），達約1830億美元。有分析指，受惠於Tesla股價上漲，令於今年年頭排在第35位的馬斯克，躍升至第二名，該公司更於周二（24日）市值超過5000億美元。

比爾蓋茨早前曾接受彭博訪問，當時更被問到會否把馬斯克當作成喬布斯，他就否認這個說法。他指出，馬斯克屬於動手力強的工程師，而喬布斯則是在設計、挑選人材方面的天才。

彭博億萬富翁排名（11月27日數據）

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責任編輯：黎淑雯



