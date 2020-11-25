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【美股分析】道指首次突破三萬點　關於道指不得不知的8大要點

股樓投資 15:05 2020/11/25

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受疫苗消息利好，再加上特朗普（Donald Trump）有意開始交接政權，本周二（24日）市場情緒受提振，刺激道指一度飆升525點，突破三萬點大關；最終升幅收窄至454點，收市報30046點，同樣創歷史新高。對於普通投資者而言，這個指數代表了美國一籃子重磅藍籌股的價格起伏，但事實上這個指數的演變反映了美國經濟的冷暖變遷。以下是外媒整理的，關於道指你需要了解的8大要點：

1.什麼是道瓊斯指數？

道瓊斯工業平均指數（Dow Jones Industrial Average）早在1884年起開始編製，成分股為美國經濟中最重要的三十隻股票，囊括除公用事業和房地產以外的所有主要行業板塊。指數起初是衡量重工業和原材料公司表現的指標，後來隨著美國經濟演變，逐漸納入不同板塊公司，包括資訊科技、醫療保健、金融等等，不過該指數一直被指會偏向舊經濟類股份。

道瓊斯工業指數行業分布（來源：S&P Dow Jones Indices））

2.道指與標普500指數、納斯達克指數有何不同？

在美國三大股市指數中，標準普爾500指數和道瓊斯工業平均指數有較長歷史，相對於道指僅納入30隻股票，標準普爾500指數則在紐約證券交易所及納斯達克上市的大型企業中，納入500隻股票；納指最為年輕，至今只有35年歷史，以科技股佔比重較大。另外，道指是以股票價格進行加權（Price Weighted），而標指和納指是按股票市值進行加權（Capitalization-Weighted）。

3.道瓊斯指數是如何計算的？

道指早期的計算公式是：股票價格平均數=入選股票的價格之和/入選股票的數量；後來這一公式演變為：股票價格平均數=入選股票的價格之和/道指除數，「道指除數」會受股票拆分和新納入個股等變化的影響。

4.道瓊斯指數的起源？

「Dow Jones」其實源於由兩位公司創辦人Charles Dow、以及Edward Jones的名字。為了向公眾解釋股市的走勢，他們二人再夥拍Charles Bergstresser，於1882年成立了道瓊斯公司，並於1896年5月26日推出了道瓊斯工業指數，囊括代表美國經濟的12隻股票，面世首日道指報40.94點。後來，該指數的成份股數量於1916年擴大到20隻，1928年進一步增加到30隻。

5.道瓊斯指數成分股有哪些？

道瓊指數成分股通常都是歷史悠久、獲利穩定的大型企業，包含蘋果（APPL）、可口可樂（KO）、迪士尼（DIS）、沃爾瑪（WMT）等，各自是行業中的龍頭企業。不過道指最初的12隻成分股，已經全部被替換，最後一隻通用電氣（GE）於去年被美國連鎖藥房Walgreens Boots Alliance（WBA）取代，現時道指中歷史最為悠久的成分股是1932年被納入的寶潔公司（PG）。

6.誰來決定將哪些股票納入道瓊斯指數？

道瓊斯指數的構成由指數公司S&P Dow Jones Indices與《華爾街日報》代表組成的委員會共同決定，納入條件包括總部設在美國、具有良好聲譽和持續增長能力、以及受到投資者密切關注等。

7.如何投資道瓊斯指數？

因為僅涵蓋30隻藍籌股，道瓊斯指數並不難能代表美國整體的股市表現，因此追蹤道瓊斯指數的ETF並不多，規模較大的有SPDR Dow Jones Industrial Average ETF（DIA），另外Proshares亦提供道指ETF-兩倍做多（DDM）、道指ETF-兩倍做空（DXD）、道指ETF-兩倍做多（DOG）、以及道指ETF-三倍做空（SDOW）等槓桿及反向產品。

8.投資道瓊斯指數的回報如何？

指數 本月至今（%） 年初至今（%） 1年（%） 3年年度化（%） 5年年度化（%） 10年年度化（%）
道瓊斯工業平均指數 13.62 7.51 10.33 11 13.73 13.15
標普500指數 11.18 12.52 16.88 11.79 11.72 11.74

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